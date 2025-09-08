Sygnatariusze przyznali, że do napisania listu zainspirowała ich postawa filmowców z 1987 roku, którzy odmówili wyświetlania swoich filmów w RPA w czasach apartheidu.

Protest ponad 1300 sławnych osób

Wśród ponad 1300 sygnatariuszy znaleźli się m.in. aktorzy Aimee Lou Wood, Ayo Edebiri, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Riz Ahmed i Javier Bardem, a także scenarzyści i reżyserzy Ken Loach, Yorgos Lanthimos, Asif Kapadia, Ava DuVernay, Emma Seligman, Boots Riley, Adam McKay i Joshua Oppenheimer. Podpisy pod listem złożyło wielu nagrodzonych artystów, w tym laureaci Oscarów, nagród BAFTA, Emmy, wyróżnień przyznawanych na festiwalach w Cannes, Berlinie i Wenecji.

Deklaracja zobowiązuje twórców do nieemitowania filmów, niebrania udziału w wydarzeniach oraz do rezygnacji ze współpracy z instytucjami związanymi z przemysłem filmowym, których działanie polega na "usprawiedliwianiu ludobójstwa (narodu palestyńskiego) lub współpracy z rządem (izraelskim), który je popełnił". Bojkot ze strony zachodnich twórców dotknął m.in. międzynarodowe festiwale filmowe w Jerozolimie i Hajfie.

Możliwa współpraca z obywatelami Izraela

"Zdecydowana większość izraelskich firm zajmujących się produkcją i dystrybucją filmów, agentów sprzedaży, kin i innych instytucji filmowych nigdy nie poparła pełnych, uznanych przez społeczność międzynarodową praw narodu palestyńskiego" – czytamy w oświadczeniu. Jak podkreślono w dokumencie, zobowiązanie nie zabrania twórcom filmowym współpracy z obywatelami Izraela.

Odpowiedź na apel palestyńskich filmowców

W oświadczeniu czytamy, że list artystów i pracowników branży filmowej jest odpowiedzią na apel palestyńskich filmowców, którzy poprosili "międzynarodowy przemysł filmowy o odrzucenie milczenia, rasizmu i dehumanizacji, a także o zrobienie wszystkiego, co w ludzkiej mocy", aby położyć kres cierpieniu Palestyńczyków w Strefie Gazy.

Deklaracja ponad 1000 pisarzy

Jak zauważył dziennik "Guardian", jest to jedna z najgłośniejszych inicjatyw bojkotu kulturowego, ogłoszonych przeciwko Izraelowi od początku ataku na Strefę Gazy, który rozpoczął się w październiku 2023 roku. Rok temu podobną deklarację podpisało ponad 1000 pisarzy, w tym Sally Rooney i Arundhati Roy.