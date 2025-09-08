Pierwszy odcinek serialu "Grupa zadaniowa" pojawił się dziś, 8 września, na platformie HBO Max.

O czym jest serial?

W serialu wsadzony na robotniczych przedmieściach Filadelfii agent FBI (Mark Ruffalo) prowadzi specjalną grupę zadaniową, której celem jest położenie kresu serii brutalnych napadów.

Kto występuje w serialu?

Poza czterokrotnie nominowanym do Oscara Markiem Ruffalo ("Spotlight", "Wszystko w porządku", "Avengers") w roli głównej, w serialu "Grupa zadaniowa" występują Silvia Dionicio ("FBI: Most Wanted", "Szpital New Amsterdam", "Chicago P.D."), Jamie McShane ("1923", "Wednesday", "Bloodline"), nominowany do Emmy Tom Pelphrey ("Mank", "Ozark", "Banshee"), nominowana do BAFTA Emilia Jones ("CODA", "Wendeta", "Młodość"), Owen Teague ("To", "Bloodline", "Czarne lustro"), Raúl Castillo ("Cassandro", "My, zwierzęta", "Armia umarłych"), Thuso Mbedu ("Królowa wojownik", "Kolej podziemna") i Martha Plimpton ("Goonies", "Wybrzeże moskitów", "Piękne dziewczyny").

Kto stoi za serialem?

Twórcą i głównym scenarzystą serialu jest dwukrotnie nominowany do Emmy Brad Ingelsby ("Mare z Easttown", "Nocny pościg", "Droga powrotna"), a za kamerą stanęli Jeremiah Zagar ("Rzut życia", "My, zwierzęta", "Złudny urok: Sprawa Pameli Smart") i Salli Richardson-Whitfield ("Pozłacany wiek", "Lakers: Dynastia zwycięzców", "Koło czasu").

Serial "Grupa zadaniowa" jeszcze przed premierą zachwycił amerykańskich krytyków, którzy mieli go okazję zobaczyć na pokazach prasowych. Liczba pozytywnych ocen na opiniotwórczym portalu Rotten Tomatoes wynosi 85 proc. – i wszystko wskazuje na to, że nowa produkcja dorówna zarówno jakością, jak i popularnością "Mare z Easttown".

"To mistrzowski serial, kolejny obowiązkowy seans HBO" – ocenia Craig Mathieson z "The Age". "Choć jest to znakomity kryminał, to jeszcze lepsze studium charakterów, a to za sprawą wybornych ról Ruffalo i Pelphreya" – zauważa Keith Phipps z TV Guide.