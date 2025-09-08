Film "Dobry chłopiec" ("Good Boy") wejdzie do regularnej dystrybucji w 2026 roku, jednak wcześniej został pokazany w ramach prestiżowej sekcji Centrepiece, która – jak podkreślają organizatorzy trwającego jeszcze do 14 września 50. MFF w Toronto – "honoruje i świętuje globalne osiągnięcia filmowe", prezentując wybitne, współczesne dzieła z całego świata.

Kto stoi za filmem?

Za produkcję "Dobrego chłopca" odpowiadają nominowani do Oscara za film "IO" Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski oraz uznany producent brytyjski, założyciel Recorded Picture Company, Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz", "Tylko kochankowie przeżyją"). Autorem zdjęć jest Michał Dymek, mający na koncie nominowane do Oscara filmy "Dziewczyna z Igłą" Magnusa von Horna, "Prawdziwy ból" Jesse'ego Eisenberga oraz "IO" Jerzego Skolimowskiego. Scenariusz napisali debiutant Bartek Bartosik we współpracy z Naqqash Khalid.

Zdjęcia do filmu kręcono w Sękocinie i Warszawie oraz w plenerach Yorkshire w Wielkiej Brytanii. Po polskiej stronie producentem jest Skopia Film wraz z koproducentami: Venatu Capital, Canal+ Polska, TVN Warner Bros. Discovery i Wytwórnia Filmów Fabularnych i Dokumentalnych, przy współfinansowaniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego BellaTOFIFEST oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Kto występuje w filmie?

W rolach głównych w filmie "Dobry chłopiec" występują znany z poruszającej roli ojca w serialu "Dojrzewanie" Stephen Graham ("Zakazane imperium", "Przekręt"), Andrea Riseborough ("Birdman"), Anson Boon ("1917", "Strefa gangsterów") oraz Monika Frajczyk ("Zielona granica", "Aniela").

O czym jest film?

Dziewiętnastoletni Tommy (Anson Boon) lubi swoje beztroskie, pełne używek i lekkomyślnej przemocy życie. Pewnej nocy zostaje porwany przez nieznajomego, Chrisa (Stephen Graham). Budząc się w piwnicy położonego na uboczu domu, chłopak trafia w sam środek dysfunkcyjnej rodzinnej dynamiki. Chris i jego tajemnicza żona Kathryn (Andrea Riseborough) próbują uczynić z niego "dobrego chłopca" poprzez specyficzną resocjalizację. Ta przewrotna opowieść o wolności i kontroli pokazuje, jak Tommy zmuszony do czytania książek i uczenia się manier myśli tylko o jednym: jak stamtąd uciec.

"Najnowszy film Komasy to opowieść, która wciąga od pierwszych minut w kalejdoskop wieloznaczności i prowokuje do głębokiej refleksji. Historia, która wodzi za nos czarnym humorem, a jednocześnie zadaje wiele trudnych pytań o granice moralności, nie dając jednoznacznych odpowiedzi. Zmusza do konfrontacji z własnymi przekonaniami i nikogo nie pozostawia obojętnym" – przekonuje polski dystrybutor dzieła, Kino Świat, który właśnie podzielił się z widzami pierwszym fragmentem filmu.