Drugi sezon serialu "Krew" pojawi się na antenie Polsatu już dziś, 5 września, o godz. 22:05.

O czym jest serial?

W pierwszym sezonie Laura Gajewska (Vanessa Aleksander) wraca z Warszawy do rodzinnego domu w małym miasteczku w związku z tragiczną informacją o śmierci matki Marii (Małgorzata Foremniak). Dowiaduje się, że nieuleczalnie chora kobieta zmarła nagle w dziwnych okolicznościach. Ciało znalazł Jerzy Gajewski (Ireneusz Czop), jej mąż i ojciec Laury. Córka szybko nabiera podejrzeń co do wersji wydarzeń opowiedzianej jej przez rodzinę.

"Krew" zapowiadana była jako "serial wielowymiarowy z wybijającym się wątkiem kryminalnym, trzymający widzów w napięciu i niepewności od pierwszej do ostatniej sceny. Są tu zwroty akcji i niedopowiedzenia skłaniające do szukania rozwiązania całej historii, ale też do zadawania sobie życiowych, często trudnych pytań. Miejscem wydarzeń jest małe miasteczko, które rządzi się swoimi prawami – tajemnice są normą, a na wiele trudnych spraw – szczególnie tych z udziałem wpływowych i liczących się w społeczności osób – spuszczona jest kurtyna milczenia".

"Krew" to historia opowiedziana przez pryzmat emocjonalności bohaterów. Każdy z nich magnetyzuje głębią i mnogością doświadczeń – mówiła Vanessa Aleksander, odtwórczyni głównej roli Laury. Dramat psychologiczny połączony z kryminałem buduje skandynawski klimat, który będzie ciekawy dla widza. Jest tu zaskakująca historia, dreszczyk emocji i tajemnica – dodawała aktorka.

O czym jest drugi sezon?

Z bohaterami drugiego sezonu spotykamy się w momencie, w którym po pięciu latach odsiadki z więzienia wychodzi Jerzy (Ireneusz Czop). Najstarsza z córek, Alicja (Katarzyna Z. Michalska), przeżywa kryzys w małżeństwie z Patrykiem (Kamil Kula), jej choroba postępuje, a ona sama ulega wypadkowi – ledwo uchodząc przy tym z życiem. Znalezione ciało w bagażniku jej auta sprawia, że w obliczu tych wydarzeń nasi bohaterowie znów będą musieli odpowiedzieć sobie na pytanie: czy rodzinne więzi są na tyle silne, by znieść każdą odkrytą tajemnicę?

Kto występuje w serialu?

W obsadzie pierwszego sezonu serialu znalazło się wiele polskich gwiazd, m.in.: Małgorzata Foremniak, Ireneusz Czop, Vanessa Aleksander, Piotr Trojan, Katarzyna Z. Michalska, Kamilla Baar, Janusz Chabior i Piotr Głowacki.

W drugim sezonie do obsady dołączyli m.in. Olaf Lubaszenko, Monika Krzywkowska, Izabela Dąbrowska czy Hubert Miłkowski.

Ciekawą rolę w drugim sezonie odgrywają Maciej Musiałowski, który wciela się w rolę gangstera, jak również Kamil Kula, którego bohater zmaga się z depresją.

Kto stoi za serialem?

Serial powstał na licencji docenianego przez krytyków na całym świecie irlandzkiego serialu "Blood".

Reżyserem "Krwi" jest Marcin Ziębiński znany m.in. z takich produkcji, jak "Znaki", "Dublerzy", "Komisarz Mama", "Banksterzy". Za zdjęcia odpowiada Tomasz Dobrowolski ("Druga szansa", "Sługa narodu", "Kowalscy kontra Kowalscy"). Serial wyprodukował Polot Media.

Sezon drugi, tak jak pierwszy, liczy 6 odcinków.