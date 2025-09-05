Trzeci odcinek serialu "Scheda" pojawił się dziś, 5 września, na platformie HBO Max.

Światowy hit

Serial "Scheda" zgodnie z oczekiwaniami trafił na sam szczyt listy hitów platformy HBO Max w Polsce. Jednak mało kto się spodziewał, że serial tak szybko uplasuje się także w czołówce światowego streamingu – już jest w pierwszej piątce najchętniej oglądanych obecnie seriali HBO!

To kolejny w ostatnim czasie polski sukces tej platformy VOD – po serialach "Przesmyk" i "Lady Love".

O czym opowiada serial?

Kiedy Jan Mróz – szanowany członek lokalnej społeczności i emerytowany żołnierz Marynarki Wojennej – umiera, spokojne życie jego rodziny i innych mieszkańców małego nadmorskiego miasteczka rozpada się niczym domek z kart. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które przez lata miały pozostać w ukryciu. Czy prawda, która w końcu ujrzy światło dzienne, uratuje rodzinę Mrozów, czy pogrąży ją jeszcze bardziej?

"Scheda" zapowiadana jest jako "mroczny dramat o skomplikowanych więzach krwi, w którym walka o spadek po zmarłym ojcu powoduje ujawnienie licznych rodzinnych sekretów i konfliktów" – nic zatem dziwnego, że fabuła nieodparcie kojarzy się z wielkim hitem HBO – "Sukcesją".

"Po śmierci Jana Mroza jego dzieci stają w obliczu nieoczekiwanej zmiany testamentu, która rujnuje ich plany i relacje. Serial łączy intrygujące wątki kryminalne z napiętą atmosferą hermetycznej społeczności Helu, prowadząc widzów przez labirynt miłości, zdrady i zawiści" – czytamy w informacji prasowej.

Co się wydarzyło w drugim odcinku?

Na Helu pojawia się trop związany z najmłodszym z rodzeństwa, Maćkiem. Równocześnie w rodzinie narasta konflikt wokół testamentu Johnny'ego, który wstrząsnął całym miasteczkiem. Nadmorska społeczność żyje plotkami i podejrzeniami, a każde kolejne odkrycie prowadzi do pytań trudniejszych niż poprzednie. W tle toczą się prywatne dramaty bohaterów, a każde nowe odkrycie stawia ich przed trudnymi pytaniami o lojalność i granice zaufania. Czy rodzina przetrwa próbę, kiedy sekrety zaczynają ściągać ich na dno?

Kim są główni bohaterowie?

W rolach głównych występują Magdalena Popławska, Jacek Koman, Grzegorz Damięcki i Bartosz Gelner.

Hanka (Magdalena Popławska) to silna, twardo stąpająca po ziemi kobieta morza, właścicielka kutrów rybackich, która przez lata trwała wiernie przy ojcu – i jego zasadach.

Paweł (Grzegorz Damięcki) to były piłkarz i lokalny radny, kandydat na burmistrza, który całe życie próbował spełnić oczekiwania ojca, a dziś sam chce rozdawać karty.

Maciej (Bartosz Gelner) najmłodszy, "syn marnotrawny", który jako jedyny odciął się od rodzinnych układów i wybrał życie w Warszawie. Teraz nie tyle wraca w rodzinne strony, co zostaje wciągnięty z powrotem w tryby przeszłości.

W roli ojca – Jacek Koman jako Jan "Johnny" Mróz: wilk morski, król Helu, patriarcha z przeszłością silniejszą niż jakikolwiek sztorm. To jego cień unosi się nad każdym kadrem "Schedy".

Kto stoi za serialem?

Serial "Scheda" został przygotowany dla platformy HBO Max przez Akson Studio na zlecenie TVN Warner Bros. Discovery. Reżyseruje go Anna Kazejak, a zdjęcia na Półwyspie Helskim oraz w Warszawie zrealizowali Bartłomiej Cierlica i Piotr Niemyjski.

Producentem liniowym jest Magdalena Badura, a nadzór literacki prowadziła Anna Gronowska. Scenografię stworzyła Magda Widelska-Władyka, kostiumy – Zofia Komasa, a charakteryzację – Kinga Krulikowska.

Za scenariusz odpowiada Bartosz Janiszewski, montażem zajął się Maciej Pawliński, a reżyserką castingu była Marta Kownacka. Producentami są Karolina Izert (TVN WBD) oraz Michał Kwieciński (Akson Studio).