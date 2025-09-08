Film "Sezony" będzie dostępny do obejrzenia od 12 września na kanale Viaplay Filmy i Seriale dostępnym za pośrednictwem Prime Video Channels, Megogo, Canal+ oraz Play.

Kto stoi za filmem?

Tragikomedia "Sezony" to 80-minutowy film w reżyserii Michała Grzybowskiego "„Biały potok", "Hitler w operze"), który razem z Tomaszem Walesiakiem przygotował również scenariusz filmu. Za produkcję odpowiadają Maria Leźnicka ("Biały potok", "Vika!") oraz Marcin Kupiecki ("Boylesque", nominowany do Oscara film "IO"). Scenografią zajęła się Izabela Cieszko ("Kruk", "Klangor"). "Sezony" to produkcja Haja Films, powstała we współpracy z Viaplay Group.

Reklama

Kto występuje w filmie?

Reklama

Główne role w "Sezonach" grają Agnieszka Dulęba-Kasza ("Ja wam pokażę!", "Spójrz na dom swój") i Łukasz Simlat ("Belfer", "Boże Ciało"), a partnerują im Andrzej Seweryn ("Królowa", "Lalka"), Andrzej Grabowski ("PitBull", "Konfuzja") i Dobromir Dymecki ("1670", "Czarne stokrotki"). W filmie zobaczymy również Wiktorię Filus ("Brokat", "W głębi lasu"), Sebastiana Pawlaka ("Aniela", "Żeby nie było śladów") oraz Anitę Poddębniak ("Chce się żyć", "Wielka woda").

O czym jest film?

Egocentryczny Marcin (Łukasz Simlat) nigdy by nie pomyślał, że jedno z wielu przedstawień teatralnych, w których występuje, może raz na zawsze odcisnąć piętno na jego relacji z żoną (Agnieszka Dulęba-Kasza). Para żyje, mieszka i pracuje razem, ale od pewnego czasu nie dogadują się tak, jak kiedyś. Napięta atmosfera sprawia, że Ola zdobywa się na chwilę szczerości i przyznaje się do zdrady sprzed lat. Co gorsza, robi to na chwilę przed wejściem na scenę. Niewierność boli jeszcze bardziej, gdyż cios w plecy zadał mu też bliski przyjaciel, który... również gra w tym przedstawieniu. Marcin nie może pogodzić się z rzeczywistością, w związku z czym spektakularnie rujnuje występ. Jednak to nie ostatnia sztuka, w której muszą wspólnie zagrać, a kolejne spektakle zlewają się w historię ich miłości i rozstania. W "Sezonach" kapryśna rzeczywistość łączy się z przemyślanymi scenariuszami, a odgrywane role stają się pretekstem do wyrażania najszczerszych uczuć. Czy wyznanie może być bardziej romantyczne niż wypowiedziane w ramach jednej z Szekspirowskich sztuk?

Zachwyt krytyków

"Sezony" zdaniem dystrybutora "w wyjątkowy sposób prezentują słodko-gorzką historię o głębokich uczuciach oraz ich braku. Ciepła komedia łączy sztukę teatralną z prawdziwym życiem aktorów występujących na scenie i wywołuje u odbiorców całą paletę emocji – od śmiechu po wzruszenia czy chwile skłaniające do refleksji. To umiejętnie sporządzony portret współczesnych relacji, przedstawiony z dystansem i humorem".

Krytycy oraz widownia festiwalowych i kinowych pokazów pokochali film za przemyślany scenariusz, doskonałe dialogi, świetną reżyserię oraz doskonałą grę aktorską znanych polskich artystów. Produkcja uzyskała ważne branżowe wyróżnienia, m.in. nagrodę publiczności 25. edycji Sopot Film Festival, nagrodę Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych za najlepszy debiut producencki (na OFF Camera 2025), nagrodę dla najlepszej aktorki dla Agnieszki Dulęby-Kaszy w plebiscycie Mastercard Off Camera Festival oraz nominacje – m.in. w plebiscycie Orły za najlepszy montaż oraz nominację Gildii Scenarzystów Polskich dla najlepszego scenariusza filmu fabularnego.

"WSPANIAŁY! Trafił w moją wrażliwość. Tego oczekuję od polskiego kina – błyskotliwości, kreatywności i szczerych emocji. Na jednej scenie uroniłam łezkę" – pisała Justyna Miś z Interii.

"Nerw i humor. Tak się pisze o miłości – tylko przez rozstanie. Polski Cassevetes w Premierze" – oceniała Adriana Prodeus z "Vogue'a".

"Mądry i zabawny film. Satyra na pompę, zadęcie i napuszenie w środowisku artystycznym, ale przede wszystkim komedia romantyczna + festiwal znakomitego aktorstwa" – zauważał Marcin Radomski.

"Dobrze napisane i świetnie wyreżyserowane: w tempie, w punkt, kreatywnie. Zwyczajnie zabawne" – spostrzegał Michał Piepiórka.