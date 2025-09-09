Pierwsze dwa z dwunastu odcinków serialu "Królowa przekrętów" ("Confidence Queen") są już dostępne na platformie Prime Video; kolejne będą trafiać do serwisu co weekend.

O czym jest serial?

W świecie przestępców i milczących ofiar trójka oszustów walczy z chciwością ze stylem. Okradają tylko tych złych i nie szukają zemsty. Ale co jeśli przestępstwa staną się grą, a sprawiedliwość straci wartość? Głównymi bohaterami "Królowej przekrętów" są Yi-rang – czarująca liderka gangu, James – doświadczony zawodowiec oraz tajemniczy Gu-ho.

Kto występuje w serialu?

Serial "Królowa przekrętów" po pierwszych dwóch odcinkach zbiera doskonałe oceny od widzów i budzi ogromne zainteresowanie za sprawą obsady złożonej z ulubieńców widowni koreańskich produkcji – główne role grają wielokrotnie nagradzana Park Min-young ("Dobry, zły i zakręcony", "Glory Jane", "Prognozy pogody i miłości"), Joo Jong-hyuk ("Szczerze mówiąc", "Niezwykła prawnicza Woo", "Szczęście") oraz Park Hee-soon ("1987", "Siedem dni", "Spadek").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz napisał Seung-Hyun Hong, a za kamerą stanął doświadczony Nam Gi-hoon.