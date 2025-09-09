Serial "Zajazd. Będzie się działo!" zadebiutuje na antenie Stopklatki – naziemnego kanału rozrywkowego należącego do Grupy Kino Polska – 27 października. Widzowie obejrzą 30 odcinków.

Nowa piosenka Piersi

Serial promuje piosenka "Fortuna" – najnowszy singiel zespołu Piersi z nadchodzącego albumu grupy. Utwór powstał specjalnie z myślą o serialu i tematycznie nawiązuje do jego fabuły oraz miejsca akcji. Do "Fortuny" powstał również teledysk z udziałem zespołu, nagrany na planie produkcji. Występuje w nim obsada serialu "Zajazd. Będzie się dział"” na czele z Bartłomiejem Nowosielskim, a ujęcia teledysku są przeplatane scenami z serialu. Co więcej, członkowie Piersi pojawią się również jako goście specjalni w jednym z odcinków, a w samym teledysku występują jako niesforni klienci zajazdu.

Kto stoi za serialem?

Serial produkuje firma Constantin Entertainment Polska – producentką serialu jest Aneta Kot, producentem wykonawczym – Michał Brożonowicz, a główną scenarzystką – Magdalena Kuźnik-Czwojda.

Produkcję reżyserują Daria Lipko i Paweł Orwat. Zdjęcia realizowane są na Mazowszu, ruszyły w czerwcu i potrwają do października.

Pierwszy taki polski serial

Ogłoszenie premiery nowej oryginalnej produkcji to zawsze wyjątkowy moment! Współpraca z Constantin Entertainment Polska – jednym z czołowych producentów w Europie – doskonale odzwierciedla nasze ambitne plany rozwoju Stopklatki. Dzięki temu serialowi jeszcze mocniej podkreślamy nowy, rozrywkowy kierunek programowy kanału i nasze zaangażowanie w tworzenie bogatszej i bardziej zróżnicowanej oferty, w której kluczową rolę odgrywają lokalne treści. To nasza pierwsza inicjatywa na tak dużą skalę – i dopiero początek. Będziemy konsekwentnie budować ekscytującą i różnorodną ofertę dla naszej widowni – mówił Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska.

O czym jest serial?

"Zajazd. Będzie się działo!" zapowiadany jest jako "wciągający serial paradokumentalny, który dostarczy widzom emocji, humoru i niespodziewanych zwrotów akcji".

"To pierwsza tego typu produkcja w Polsce, której akcja jest umiejscowiona w rodzinnym zajeździe. Serial stawia w centrum wydarzeń tradycyjną rodzinę, zmagającą się z problemami, z którymi wielu Polaków może się utożsamiać. Tomasz i Wioletta Pietrzakowie oraz ich wchodzące w dorosłość dzieci, Dominika i Patryk wspólnie prowadzą rodzinny zajazd. To miejsce to jednak nie tylko hotel czy restauracja - to centrum życia lokalnej społeczności. Krzyżują się tu losy jego właścicieli, gości oraz okolicznych mieszkańców, odsłaniając barwną mozaikę ludzkich historii. Podczas gdy gospodarze z pełnym zaangażowaniem prowadzą zajazd, skrywane tajemnice gości wychodzą na jaw, dawne rany się odnawiają, a nieoczekiwane uczucia rozkwitają. Huczne przyjęcia, nietypowe spotkania biznesowe, a nawet wątki kryminalne – każdy odcinek przyniesie nową historię z życia wziętą. Jedno jest pewne – tu będzie się działo!" - czytamy w informacji prasowej.

Kto występuje w serialu?

Obsada serialu została skomponowana zarówno z doskonale znanych polskiej publiczności aktorów, jak i nowych talentów. W rolach głównych widzowie zobaczą Bartłomieja Nowosielskiego ("Mały Zgon", "Pitbull. Ostatni pies"), Ewę Lorską, Oliwię Drożdżyk oraz Miłosza Błacha.

Wspieranie nowych talentów to jeden z filarów Grupy Kino Polska i kanału Stopklatka. W serialu "Zajazd. Będzie się działo!" łączymy doświadczenie znanych aktorów, takich jak Bartłomiej Nowosielski, z energią młodych twórców, którym dajemy przestrzeń do zaprezentowania swojego potencjału i udziału w ambitnych, nowatorskich projektach. Chcemy wspierać ich rozwój i kariery aktorskie – dodawał Erwan Luherne.