Premiera "Domu dobrego" zaplanowana jest na 7 listopada 2025 roku.

Kto zagrał w filmie?

W filmie zobaczymy całą plejadę znakomitych aktorów, a wśród nich Tomasza Schuchardta ("Jesteś bogiem", "Weseלe", "Wielka woda", "Doppelgänger. Sobowtór"), Agatę Turkot ("Weseלe", "Informacja zwrotna"), Agatę Kuleszę ("Róża", "Pod Mocnym Aniołem", "Weseלe"), Arkadiusza Jakubika ("Dom zły", "Kler", "Drogówka" , "Weseלe"), Marię Sobocińską ("Wołyń", "Weseלe", "Wszystko dla mojej matki") czy Andrzeja Konopkę ("Powidoki", "Pokot", "25 lat niewinności").

Kto stoi za filmem?

Za scenariusz i reżyserię odpowiada Wojciech Smarzowski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich reżyserów ("Dom zły", "Pod mocnym aniołem", "Wołyń", "Kler", "Weseלe"). Za kamerą stanął Paweł Tybora ("Brigitte Bardot cudowna", "Onirica", "Dolina Bogów"), autorką scenografii jest Joanna Macha ( "Jack Strong", "Pokot", "Znachor"). Za kostiumy odpowiada Magdalena Rutkiewicz- Luterek ("Wołyń", "Miasto 44", "Weseלe"), a za montaż - Krzysztof Komander ("Forst", "Dziewczyna i kosmonauta", "Weseלe"). Autorem muzyki jest Mikołaj Trzaska ("Wołyń", "Dom zły", "Róża", "Drogówka", "Pod mocnym aniołem", "Weseלe").

Film produkuje firma Lucky Bob z Bydgoszczy, a producentem jest Wojciech Gostomczyk i Janusz Hetman ("Wesele", "Kler", "Szarlatan", "Roving Woman", "The Palace", "Leon", "Pod mocnym aniołem"). W studiu Lucky Bob Wojciech Smarzowski pełni funkcję dyrektora kreatywnego.

O czym jest film?

Kiedy Gośka (Agata Turkot) poznaje w internecie Grześka (Tomasz Schuchardt), jest przekonana, że to w końcu Ten Jedyny. Grzesiek wariuje na jej punkcie, obsypuje kwiatami, oświadcza się w Wenecji. To musi być miłość, prawda? Ale na tym perfekcyjnym obrazku szybko zaczynają pojawiać się rysy. Wkrótce ich wspólny dom staje się dla Gośki najniebezpieczniejszym z miejsc.

Smarzowski zagląda do "dobrych domów", gdzie dzieją się rzeczy, o których większość woli milczeć. "Dom dobry" to film o granicach miłości, którego nie da się zapomnieć – przekonuje dystrybutor.

Część widzów już zdaje się być przekonana. Pod zwiastunem w sieci wręcz roi się od entuzjastycznych komentarzy. "Mocne kino się zapowiada" – pisze ktoś. "Panie Tomaszu, czyżby najlepsza rola 2025 roku?" – pyta retorycznie Schuchardta inny internauta.