"Harry Angel" powróci do polskich kin 10 października po rekonstrukcji cyfrowej 4K, dzięki której, jak przekonuje dystrybutor, "VHS-owy klasyk może dzięki niej zaprezentować swoje audiowizualne walory tak, jak zawsze na to zasługiwał".

O czym jest film?

Akcja thrillera przenosi widzów do połowy lat 50. Tajemniczy Louis Cyphre (Robert De Niro) wynajmuje prywatnego detektywa, Harry'ego Angela (Mickey Rourke), by ten odszukał jego nieuchwytnego dłużnika. Podążając tropem mężczyzny Angel odkryje okultystyczne praktyki mieszkańców Nowego Orleanu oraz dziwny fakt, że wszystkie osoby, które pyta o zaginionego, zostają zamordowane w przerażający sposób. Jak każda dobra groza, "Harry Angel" zostaje w pamięci, prowokując do refleksji, interpretacji i pytań.

"Zakazany" klasyk

"Harry Angel" debiutował w amerykańskich kinach w ten sam weekend, co "Zabójcza broń" i "Koszmar z ulicy Wiązów III". Poległ w box offisie, by zyskać drugie życie na kasetach wideo i utrzymać swój kultowy status aż do dzisiaj.

Jak napisał patron medialny repremiery, Michał Oleszczyk (SpoilerMaster - Podcast do słuchania po seansie): "Harry Angel" to był jeden z "tych" filmów, kiedy dorastałem. Filmów zakazanych dla małolatów. Filmów, których samo pudełko stojące na półce wypożyczalni VHS zdawało się emanować tajemnicą i groźną siłą. Ów satanistyczny thriller (...) był jak mroczny magnes i obietnica transgresji. (...) Ręka do góry, kto po tym filmie przynajmniej raz spróbował obrać jajko ze skorupki tak, jak robi to w nim De Niro!

Kontrowersje wokół filmu

Dystrybutor przypomina, że droga samego filmu była równie skomplikowana, co jego tytułowego bohatera. Ze względu na swój występ i mocną scenę seksu Lisa Bonet, nastoletnia gwiazda programów familijnych, została zwolniona z "Bill Cosby Show".

"Harry Angel", jak zauważa Reset, łączy "krwawy kryminał noir z horrorem satanistycznym; oniryzm i tajemniczość Lyncha z szaleństwem i barokowością Żuławskiego".

Kto stoi za filmem?

Thriller z 1987 roku stanowi ikoniczne dzieło dwukrotnie nominowanego do Oscara Alana Parkera ("Missisipi w ogniu", "Midnight Express", "Pink Floyd: The Wall"), który napisał również scenariusz adaptowany na podstawie powieści "Fallen Angel" Williama Hjortsberga.

Za zdjęcia odpowiadał Michael Seresin ("Prochy Angeli", "Harry Potter i więzień Azkabanu", "Wojna o Planetę Małp"), za dźwięk – Steve Maslov, Robert J. Litt, Elliot Tyson i Danny Michael, za scenografię – Armin Ganz, Robert J. Franco, Leslie Pope, Brian Morris i Kristi Zea, za kostiumy – Aude Bronson-Howard, za montaż – Gerry Hambling. Muzykę skomponował Trevor Jones ("Ostatni Mohikanin", "Mroczne miasto", "Na krawędzi"). Wśród producentów znaleźli się Robert Dattila, Mario Kassar, Elliot Kastner, Alan Marshall i Andrew G. Vajna, a całość powstała dla studia Carolco Pictures.

Jednym z nielicznych krytyków, którzy od razu poznali się na wyjątkowości tego dzieła, był słynny Roger Ebert, chwalący thriller Parkera za wspaniałą kreację aktorską Mickeya Rourke'a ("Dziewięć i pół tygodnia", "Zapaśnik", "Sin City: Miasto grzechu", . Nonszalancki, w stylowym płaszczu i z tajemniczym uśmiechem na ustach, a chwilę potem – udręczony, zdesperowany i przerażony, Rourke jako detektyw Angel przypomina, dlaczego – mimo późniejszej nominacji do Oscara – uznaje się go za jeden z najbardziej niewykorzystanych talentów Hollywood i czołowego amanta lat 80. zarazem.

Dziś nie brakuje głosów, że Rourke kreuje w tym filmie być może najlepszą rolę w życiu, z kolei dwukrotny laureat Oscara Robert De Niro ("Wściekły byk", "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny") pojawia się w bodaj najbardziej ekscentrycznym ze swoich ekranowych wcieleń.

W pozostałych rolach wystąpili wspomniana już Lisa Bonet ("Bill Cosby Show", "Przeboje i podboje", "Wróg publiczny"), nominowana do Oscara Charlotte Rampling ("45 lat", "Basen", "Melancholia"), Stocker Fontelieu ("Stara wiara", "Gorączka nocy", "Agent XXL 2"), znany muzyk Brownie McGhee ("Szajbus", "Więzi rodzinne", "Matlock"), Michael Higgins ("Koncert dla Irvinga", "Pitch Perfect", "Zła kobieta"), Elizabeth Whitcraft ("Pracująca dziewczyna", "Ptasiek", "Chłopcy z ferajny"), Elio Keener ("Duchy Missisipi", "Nieuchwytny cel", "Wielki luz"), Dann Florek ("Powódź", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna", "Pod kopułą"), George Buck ("Ptasiek", "Bull Durham", "Nic nie widziałem, nic nie słyszałem"), Judith Drake ("Okrucieństwo nie do przyjęcia", "Dom 1000 trupów", "Grzanie ławy"), Pruitt Taylor Vince ("Superman", "Tożsamość", "Constantine") i Gerald Orange ("Rok smoka", "Nagła śmierć", "Chwasty").