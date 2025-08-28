Horror "OPI" jest na etapie produkcji, zakończenie zdjęć planowane jest na połowę września.

O czym będzie film?

"OPI" opowiada o Trinie – młodej dziewczynie, która odkrywa swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem tajemniczej ciotki i babci.

Reżyserka i współautorka scenariusza, Marta Giec, podkreśla, że "OPI" jest dla niej projektem szczególnym:

Horror jest dla mnie gatunkiem wyjątkowym, pozwalającym na wyrażenie najgłębszych emocji i traum w formie uniwersalnej, zrozumiałej dla widzów na całym świecie. W swoim podejściu do horroru inspiruję się realizmem magicznym, w którym zwyczajna rzeczywistość stopniowo nabiera elementów nadprzyrodzonych. Czerpię z dorobku takich twórców, jak Ari Aster czy Roman Polański – mówi twórczyni.

Kto wystąpi w filmie?

W filmie wystąpi pięć aktorek reprezentujących trzy pokolenia kobiet, które łączą mroczne sekrety. W obsadzie znalazły się Wiktoria Kruszczyńska ("Langer", "Belfer", "Królowa"), Gabriela Muskała ("Aniela", "Krew z krwi", "Skazana"), Magdalena Boczarska ("Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej", "Różyczka", "Król"), debiutująca Natalia Pitry oraz Iwona Bielska ("Klara", "Wesele", "Ćma").

Kto stoi za filmem?

Autorkami scenariusza są Marta Giec i Dominika Kłoczewiak.

Za kamerą stanie Adam Pietkiewicz, operator o międzynarodowym doświadczeniu, nominowany do Złotej Żaby na Camerimage 2024 oraz operator kamery nagradzanego serialu Netflixa "Reniferek".

Horror "OPI" to wyjątkowe przedsięwzięcie grupy Platige Image – studia znanego z realizacji międzynarodowych projektów, takich jak seriale "Wiedźmin" czy "Love, Death & Robots" dla Netflixa oraz wybitny animowany dokument "Jeszcze dzień życia", nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową.

Tym razem twórcy stawiają na bardziej kameralną, współczesną opowieść łączącą dramat psychologiczny z folkowym horrorem.

Polska mitologia grozy ma ogromny niewykorzystany potencjał. Stare kaszubskie mity i obrzędy to wyjątkowe połączenie duchowości i grozy. Pełne tajemnic, mistycyzmu i niepokoju, aż proszą się o filmowe wykorzystanie i należne im miejsce w kulturze wizualnej. Chcemy, by "OPI" sprawił, że opowieści grozy w polskim folklorze staną się inspiracją dla nowoczesnych narracji i unikalnym sposobem promocji naszego dziedzictwa kulturowego na światowej scenie – komentuje Adam Korpak, producent z Platige Image.