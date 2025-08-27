Serial "Blade Runner 2099" pojawi się w 2026 roku na platformie Prime Video.

O czym będzie serial?

Serial "Blade Runner 2099" stanowi bezpośrednią kontynuację adaptacji opowiadania Philipa K. Dicka, czyli kultowego "Łowcy androidów" ("Blade Runner") z 1982 roku, z niezapomnianą rolą Harrisona Forda, oraz jego sequela z 2017 roku – "Blade Runnera 2049" z 2017 roku, z Ryanem Goslingiem w roli głównej.

Reklama

Akcja serialu, co wynika już z tytułu, rozgrywa się pięćdziesiąt lat po wydarzeniach ukazanych w "Blade Runnerze "2049" i kontynuuje opowieść o świecie, w którym granice między człowieczeństwem a sztuczną inteligencją stają się coraz bardziej płynne. Tym razem fabuła będzie się koncentrować wokół dwóch uwikłanych w spisek bohaterek: Cory – kobiety zmuszonej do przyjęcia nowej tożsamości w walce o przyszłość brata – oraz Olwen – replikantki świadomej zbliżającego się kresu swojego istnienia.

Kto wystąpi w serialu?

Reklama

W roli Cory wystąpi Hunter Schafer, transpłciowa gwiazda serialu "Euforia", horroru "Kukułka", czarnej komedii "Rodzaje życzliwości" i przygodowej superprodukcji SF "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", zaś w Olwen wcieli się zdobywczyni Oscara Michelle Yeoh ("Wicked", "Wszystko wszędzie naraz", "Przyczajony tygrys, ukryty smok").

W obsadzie są także Tom Burke ("Szpiedzy", "Furiosa: Saga Mad Max", "Tylko Bóg wybacza"), Dimitri Abold ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", "Czarodziejski flet", "Lekarka z rajskiej wyspy"), Lewis Gribben ("T2: Trainspotting", "Chłopiec nie wiadomo skąd", "Czarne lustro") i Wil Coban ("Sandman", "Ósemka ze sternikiem", "Liga sprawiedliwości").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu "Blade Runner 2099" jest Silka Luisa ("Lśniące dziewczyny", "Halo", "Strange Angel"), zaś wśród producentów wykonawczych znaleźli się twórca uznawanego przez wielu za najlepszy film SF w historii oryginału – Ridley Scott ("Gladiator", "Obcy - 8. pasażer Nostromo", "Thelma i Louise") oraz Andrew Kosove, Broderick Johnson i Michael Green.