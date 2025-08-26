"Udział Woody'ego Allena w Moskiewskim Tygodniu Filmowym to hańba i zniewaga wobec poświęcenia ukraińskich aktorów i filmowców, którzy zostali zabici lub ranni przez rosyjskich zbrodniarzy wojennych w trwającej wojnie przeciw Ukrainie" – ogłosił resort w poniedziałek na platformie X.

Potępienie Woody'ego Allena w Ukrainie

Ukraińska dyplomacja podkreśliła, że uczestnicząc w festiwalu, który "gromadzi zwolenników i głosy Putina, Allen decyduje się przymykać oko na okrucieństwa, jakich Rosja dopuszcza się na Ukrainie każdego dnia już od 11 lat".

Reklama

"Kultura nigdy nie może być wykorzystywana do wybielania zbrodni ani służyć jako narzędzie propagandy. Stanowczo potępiamy decyzję Woody'ego Allena, by uświetnić swoją obecnością krwawy festiwal Moskwy" – oświadczyło MSZ w Kijowie.

Reklama

Woody Allen gościem honorowym w Moskwie

Organizatorzy Międzynarodowego Tygodnia Filmowego w Moskwie, który odbywa się w dniach 23-27 sierpnia, poinformowali wcześniej, że Allen wystąpi jako gość honorowy i weźmie udział w rozmowie online.

Wśród gości imprezy jest też m.in. serbski reżyser Emir Kusturica.

Moskwa "międzynarodowym centrum" filmu

Festiwal, którego pierwsza edycja odbyła się w zeszłym roku z inicjatywy władz Moskwy, ma promować rosyjską stolicę jako międzynarodowe centrum filmowe.

Kontrowersje wokół Woody'ego Allena

Woody Allen jest zdobywcą czterech Oscarów. Jego osiągnięciom towarzyszą jednak kontrowersje dotyczące życia prywatnego. Przeszło trzy dekady temu został on oskarżony przez byłą partnerkę Mię Farrow o molestowanie seksualne ich adoptowanej córki Dylan. Sama Dylan jako dorosła kobieta także opowiedziała o przemocy ze strony przybranego ojca.