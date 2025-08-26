Wszystkie cztery sezony serialu "Most nad Sundem" są dostępne za darmo na TVP VOD.

O czym jest serial?

Wielokrotnie nagradzany serial r"Most nad Sundem" rozpoczyna się od znalezienia ciała na moście łączącym Malmö i Kopenhagę, dokładnie na granicy obu krajów. Do śledztwa zostają przydzieleni Saga Norén ze szwedzkiej policji i Martin Rohde z duńskiej jednostki. Oboje muszą pokonać różnice kulturowe, dostosować do siebie temperamenty i metody pracy. W kolejnych czterech sezonach tego wspaniałego duńsko-szwedzkiego serialu widz śledzi skomplikowane sprawy kryminalne o szerokim tle społecznym, jednocześnie obserwując rozwój relacji między głównymi bohaterami. Produkcja wyróżnia się ciekawym klimatem, realizmem i głęboką analizą psychologiczną postaci.

Na opiniotwórczym portalu iMDB serial ma średnią z kilkudziesięciu tysięcy ocen wynoszącą aż 8.6/10. Również Polacy uwielbiają "Most nad Sunem", o czym może świadczyć średnia 8.2 od użytkowników i 7.8 od krytyków na Filmwebie. Karolina Korwin-Piotrowska ocenia skandynawski hit na 10/10.

Kto występuje w serialu?

Główne role w kultowym serialu grają Sofia Helin ("Templariusze. Miłość i krew", "Pierwszy śnieg", "Honor") i Kim Bodnia ("Dealer", "Nocny strażnik", "F1: Film"), a partnerują im Rafael Pettersson ("Anno 1790. Kronika zbrodni", "Wallander", "Cztery tygodnie w czerwcu"), Sarah Boberg ("Odrębne światy", "O czym nie wie nikt", "Ławka") i Candice van Litsenborgh ("Resident Evil: Remedium", "Fala uderzeniowa 2").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu "Most nad Sundem" są Måns Mårlind ("Pokonani", "The Bridge: Na granicy", "Fala zbrodni"), Hans Rosenfeldt ("Morderstwa w Sandhamn", "The Bridge: Na granicy", "Wallander") i Björn Stein ("The Bridge: Na granicy", "Midnight Sun", "Whiskey on the Rocks").