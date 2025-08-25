Thriller akcji "Kill" mogą oglądać – i chętnie to robią! – abonenci Prime Video i CANAL+ online.

O czym jest film?

Bohaterem filmu jest Amrit Rathod, komandos NSG, który wyrusza pociągiem do New Delhi, by odzyskać ukochaną Tulikę, której ojciec zaaranżował małżeństwo. W trakcie podróży pociąg zostaje zaatakowany przez brutalny gang rabusiów pod przywództwem Faniego Bhushana. Amrit, wspierany przez towarzysza Viresha, staje do heroicznej walki, by ocalić pasażerów i swoją miłość.

Film, inspirowany prawdziwym napadem na pociąg z połowy lat dziewięćdziesiątych (na niektórych światowych rynkach dystrybutorzy zdecydowali się na dosadny tytuł "Kill: Masakra w pociągu") , dostarcza intensywnych scen walki i dynamicznej akcji.

"Kill" uzyskał aż 90 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes, zaś średnia z kilkudziesięciu tysięcy ocen użytkowników w serwisie iMDB wynosi 7.4/10.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra świetnie przyjęty debiutant Lakshya, a partnerują mu gwiazdor indyjskiego kina i telewizji Raghav Juyal ("Street Dancer 3D"), popularna aktorka serialowa Tanya Maniktala ("Tooth Pari: Ukąszenie miłości") oraz uznany aktor filmowy i teatralny Abhishek Chauhan ("Nic się nie bój", "Milczenie").

Kto stoi za filmem?

"Kill" wyreżyserował doświadczony Nikhil Nagesh Bhat ("Hurdang", "Nieśmiertelny Brij Mohan", "The Gone Game"), który napisał również scenariusz wespół z Ayeshą Syed ("The Gone Game").