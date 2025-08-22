Horror "Noise" ("Noijeu") jest dostępny od dziś, 22 sierpnia, wyłącznie na platformie CDA Premium.

O czym jest film?

W horrorze "Noise" dwie siostry wprowadzają się do nowego mieszkania, ale radość z przeprowadzki szybko psują męczące i tajemnicze dźwięki. Wkrótce jedna z kobiet znika bez śladu, a szukająca jej zrozpaczona siostra zaczyna otrzymywać śmiertelne groźby.

Wyjątkowa gra dźwiękiem

"Noise"to południowokoreański horror z elementami psychologicznego thrillera, w którym bardzo ważną rolę odgrywa dźwięk, a czasami jego brak. Użycie ścieżki dźwiękowej jako elementu budującego napięcie i grozę nie jest w kinie niczym nowym, ale koreańska reżyserka Kim Soo-jin postanowiła posłużyć się nim jeszcze mocniej. Krytycy chwalili obraz właśnie za wyjątkową grę dźwiękiem oraz duszny, przytłaczający klimat filmu, którego akcja rozgrywa się w zaniedbanych blokowiskach i mrocznych sceneriach.

Kto występuje w filmie?

Pochwały zebrały również aktorki, szczególnie występująca w roli głównej Lee Sun-bin ("Zaraza", "Tyraj później, teraz pij", "Missing 9"), również popularna w Korei Południowej piosenkarka. Jako jej ekranowa siostra pojawia się Han Soo-a ("Trzydzieści dziewięć"), a w obsadzie są także Kim Min-Seok ("Potomkowie Słońca", "Plankton", "Monstrum") i Ryu Kyung-soo ("Baby Broker", "Spadek", "Uprowadzenie").