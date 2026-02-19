Zdjęcia realizowane m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku i Wiśle mają potrwać trzy miesiące.

Kiedy premiera filmu?

Film "Adam" trafi na ekrany polskich kin w 2027 roku.

Kto zagra Adama Małysza?

W najlepszego polskiego skoczka, nazywanego "Orłem z Wisły", wciela się Bartłomiej Deklewa, znany dotąd głównie z ról w hitowym serialu Netflixa "Absolutni debiutanci" oraz filmach "Światłoczuła" i "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Izabelę Małysz gra Maja Szopa, w trenera Apoloniusza Tajnera wciela się Paweł Koślik, zaś Tomasz Kot portretuje menedżera Adama Małysza – Ediego Federera. W gwiazdorskiej obsadzie są także Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.

Na czym skupi się film "Adam"?

"Akcja filmu rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym" – podaje Filmweb.

To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych – mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak.

Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska – dodaje Maciej Rzączyński, CEO East Studio.

Małysz: Czuję, że będzie uczciwie

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie – wyznaje z kolei sam Adam Małysz.