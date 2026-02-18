Od dziś, 18 lutego, w każdą środę do serwisu streamingowego CANAL+ online będzie trafiać pięć kolejnych odcinków "Naruto", aż do momentu udostępnienia wszystkich 220 epizodów serialu.

Kultowy serial

"Naruto" to historia dorastania, przyjaźni i walki o własną tożsamość, osadzona w świecie inspirowanym japońską mitologią i sztukami walki. Popularne anime skupia swoją fabułę wokół Naruto Uzumakiego, samotnego nastolatka, który marzy o tym, by zostać hokage, czyli przywódcą swojej wioski i jednym z najsilniejszych ninja. Odrzucany przez otoczenie z powodu demona zapieczętowanego w jego ciele, Naruto nie poddaje się przeciwnościom losu i konsekwentnie dąży do celu. Zostaje uczniem w Akademii Ninja w wiosce Konoha, później zyskuje swój pierwszy stopień i wyrusza w dalszą podróż, by szkolić swoje umiejętności.

Anime shounen

Choć "Naruto" to typowe anime shounen, czyli skupione wokół nastoletniej, męskiej postaci i bazujące na idei "od zera do bohatera", przedstawiając drogę do celu, to historia wciąga swoim uniwersalnym przesłaniem. Nie ucieknę, nigdy nie złamię danego słowa! To mój nindo: moja droga ninja! – słynne hasło powtarzane przez Naruto skupia w sobie jego dwie najważniejsze cechy: determinację i uczciwość, dzięki której młody bohater ma szansę zrealizować swój plan.

Wiele wątków

Na przestrzeni kolejnych odcinków seria rozwija się w wielowątkową opowieść o lojalności, poświęceniu i cenie ambicji, łącząc widowiskowe pojedynki z emocjonalnymi historiami bohaterów. Liczne postaci wokół Naruto dają widzom szansę identyfikacji z nowymi (i bardzo różnorodnymi) postawami, jak również wspierają chłopaka na każdym etapie jego dążenia do celu.