Serial "Mayfair Witches" debiutuje dziś, 17 lutego, na platformie CANAL+ online.

O czym jest serial?

Po "Wywiadzie z wampirem" widzowie przenoszą się do świata Rowan Fielding, młodej neurochirurg, której życie zmienia się diametralnie, gdy dowiaduje się o swoim pochodzeniu. Ród potężnych czarownic, którego krew płynie w żyłach Rowan, wpływa na jej codzienność. Nowo odkryte moce pomogą kobiecie stawić czoła mrocznej sile nawiedzającej jej rodzinę od pokoleń.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę Rowan Fielding gra Alexandra Daddario ("Detektyw", "Baywatch: Słoneczny patrol", "San Andreas"), a partnerują jej Tongayi Chirisa ("Drzewa pokoju", "Palm Springs", "The Good Doctor"), Jack Huston ("Na śmierć i życie", "American Hustler", "Ben-Hur"), Harry Hamlin ("Zmierzch tytanów", "Prawnicy z Miasta Aniołów", "Mad Men"), Jen Richards ("Gwiezdne wojny: Akolita", "Mrs. Fletcher", "Blindspot: Mapa zbrodni") i Charlayne Woodard ("Niezniszczalny", "Glass", "Czarownice z Salem").

Kto stoi za serialem?

Serial oparty na powieściach Anne Rice stworzyły nominowana do Emmy Michelle Ashford ("Niebezpieczny kochanek", "Pacyfik", "John Adams") oraz nagradzana Esta Spalding ("Ostatni list od kochanka", "Ich pięcioro", "Na tropie zbrodni").