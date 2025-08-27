Drugi, dziesięcioodcinkowy sezon serialu "Platoniczna przyjaźń" zadebiutował na Apple TV+ w środę, 6 sierpnia 2025 roku dwoma pierwszymi odcinkami, 27 sierpnia pojawił się odcinek piąty, a kolejne będą udostępniane co tydzień, aż do 1 października.

O czym jest drugi sezon?

Drugi sezon serialu "Platoniczna przyjaźń" jest kontynuacją historii ulubionej pary najlepszych przyjaciół (Seth Rogen i Rose Byrne), którzy mierzą się z nowymi wyzwaniami wieku średniego: pracą, ślubami, związkami i kryzysami. Robią wszystko, by być dla siebie oparciem – chociaż nie zawsze im to wychodzi.

Kto występuje w drugim sezonie?

W obsadzie drugiego sezonu poza Rogenem i Byrne znaleźli się również Luke Macfarlane i Carla Gallo, a gościnnie wystąpią Aidy Bryant, Kyle Mooney i Beck Bennett.

Kto stoi za drugim sezonem?

Serial "Platoniczna przyjaźń" jest współtworzony i wyreżyserowany przez Nicka Stollera i Francescę Delbanco, a produkowany przez Sony Pictures Television, z którym firma Stoller's Global Solutions ma podpisaną umowę ramową. Producentami wykonawczymi są Byrne, Stoller, Delbanco i Conor Welch, a także Rogen, Evan Goldberg i James Weaver w imieniu Point Grey Pictures.

Hit doceniony przez krytyków

Pierwszy sezon serialu "Platoniczna przyjaźń" długo utrzymywał się w czołówce najchętniej oglądanych seriali na platformie Apple TV+. Serial zebrał także świetne recenzje – na portalu RottenTomatoes pozytywnie oceniło go aż 93 proc. krytyków.

Polscy recenzenci tradycyjnie byli mniej pobłażliwi dla komedii, ale i tak średnia ocen na Filmwebie wynosi 7.0. "Momentami napięte, ale przyjemne, zabawne i podnoszące na duchu. Kryzys to szansa, etap przejściowy. Jeśli odpowiednio go wykorzystasz, będzie tylko lepiej" – pisała Dorota Jędrzejewska-Szpak.

Współpraca Setha Rogena z Apple TV+ ułożyła się na tyle dobrze, że platforma zamówiła u komika kolejny serial – "Studio" – który okazał się jeszcze większym przebojem i także doczeka się drugiego sezonu.

Drugi sezon jeszcze lepszy

Nowy sezon "Platonicznej przyjaźni" zbiera za Oceanem jeszcze lepsze recenzje niż pierwszy. Na portalu Rotten Tomatoes nowe odcinki ocenia pozytywnie aż 100 proc. krytyków.

"Rozwój fabuły sprawia, że serial staje się najlepszym sitcomem. Po prostu chce się do niego wracać" – czytamy w serwisie Vulture.

"Łatwo jest pokochać ten serial w drugim sezonie, który tak doskonale wykorzystuje czarującą chemię między Rose Byrne i Sethem Rogenem" – podsumowują recenzenci.