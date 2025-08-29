"Wódz wojownik" zadebiutował na Apple TV+ 1 sierpnia 2025 roku z dwoma pierwszymi odcinkami, a dziś, 29 sierpnia, pojawił się odcinek szósty. Kolejne będą pojawiać się co piątek, aż do 19 września.

Hit numer jeden

"Wódz wojownik" z impetem wdarł się na sam szczyt listy serialowych hitów. Jest w tej chwili numerem jeden nie tylko na platformie Apple TV+, ale w całym globalnym streamingu! Co więcej, za zainteresowaniem widzów idzie uznanie krytyków – na portalu Rotten Tomatoes serial pozytywnie ocenia aż 93 proc. recenzentów.

"Tę epicką opowieść możesz obejrzeć wyłącznie na Apple TV+. Jeśli lubisz odważne historie, zapierające dech w piersiach wizualizacje i wojowników, którzy nie cofają się przed kolonizacją, to coś dla Ciebie" – pisze TV Guide.

"Projekt życia Jasona Momoy otwiera oczy, dostarczając zarówno wiedzy, jak i rozrywki" – czytamy w Galveston Daily News.

"W serialu, w którym główną rolę gra Jason Momoa w swojej najlepszej formie, brutalna epopeja odtwarza historię rdzennych Hawajczyków z godną pochwały autentycznością" – podsumowują krytycy na Rotten Tomatoes.

O czym jest serial?

Akcja dziewięcioodcinkowego serialu, opartego na prawdziwych wydarzeniach, rozgrywa się na malowniczych Hawajach i śledzi losy wojownika Ka'iany (Jason Momoa), który stara się zjednoczyć wyspy przed nadejściem zachodnich kolonizatorów pod koniec XVIII wieku.

Kto stoi za serialem?

Serial ukazany z rdzennie hawajskiej perspektywy to projekt pasji Momoy i Sibbetta – obaj twórcy mają hawajskie korzenie.

"Wódz wojownik" powstał dla Apple TV+ we współpracy z FIFTH SEASON i Chernin Entertainment. Momoa wyreżyserował finałowy odcinek i pełni funkcję producenta wykonawczego. Doug Jung pełni rolę showrunnera i producenta wykonawczego, podobnie jak Sibbett, Peter Chernin, Jenno Topping, Tracey Cook i Brian Mendoza. Pierwsze dwa odcinki wyreżyserował Justin Chon, który również jest producentem wykonawczym. Producentami wykonawczymi są również Anders Engstrom, Jim Rowe, Molly Allen, Francis Lawrence i Tim Van Patten.

Ścieżkę dźwiękową skomponował dwukrotny laureat Oscara Hans Zimmer ("Diuna", "Król Lew", "Gladiator"), który wspólnie z Jamesem Everinghamem ("MrBeast", "Tajemnicze mumie z Sakkary", "Podbój kosmosu - historia prawdziwa") współtworzył ścieżkę dźwiękową do wszystkich dziewięciu odcinków wraz z Bleeding Fingers Music – wielokrotnie nagradzanym Emmy i nominowanym do BAFTA zespołem kompozytorów, założonym w 2013 roku m.in. przez Zimmera.

Kto występuje w serialu?

W produkcji występuje w większości polinezyjska obsada, na czele z Jasonem Momoą, którego można obecnie oglądać w największym kinowym hicie roku "Minecraft: Film". Gwiazdorowi towarzyszą Luciane Buchanan ("Nocny agent", "Łasuch", "Nowe legendy o Małpim Królu"), Temuera Morrison ("Aquaman i zaginione królestwo", "Flash", "Księga Boby Fetta"), Te Ao o Hinepehinga ("Shortland Street"), Cliff Curtis ("Zmartwychwstały", "W stronę słońca", "Colombiana"), debiutujący Kaina Makua, Moses Goods ("Agenci NCIS: Hawaje", "Inhumans"), Siua Ikale'o ("Agenci NCIS: Hawaje"), Brandon Finn ("Magnum: Detektyw z Hawajów"), James Udom ("Sandman", "Tragedia Makbeta", "Judasz i Czarny Mesjasz"), Mainei Kinimaka ("Ostatnia obława", "See"), Te Kohe Tuhaka ("Miłość i potwory", "6 dni", "Ludojad") i Benjamin Hoetjes ("Wybierz miłość", "Avatar: Istota wody", "Mroczna otchłań").

Jasona Momoę mogliśmy już oglądać w globalnym hicie Apple TV+ "See". Wszystkie trzy sezony serialu są dostępne na platformie Apple TV+.