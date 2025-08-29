Serial "Sprawa Amandy Knox" jest dostępny na platformie Disney+, gdzie pośród najchętniej obecnie oglądanych seriali ustępuje jedynie megahitowi "Obcy: Ziemia".

O czym jest serial?

Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo. Serial ukazuje jej walkę o udowodnienie niewinności i odzyskanie wolności, a także analizuje, dlaczego władze i świat tak szybko ją osądziły.

Na portalu Rotten Tomatoes serial "Sprawa Amandy Knox" ocenia pozytywnie 72 proc. krytyków.

Kto występuje w serialu?

W Amandę Knox wciela się pochodząca ze słynnego aktorskiego rodu i zdobywająca coraz większą popularność Grace Van Patten ("Mayday", "Tajemnice Silver Lake", "Opowieści o rodzinie Meyerowitz"), a partnerują jej Joe Lanza ("Zawód: Amerykanin", "Orange is the New Black", "Gotham"), młodsza siostra Anna Van Patten ("FBI: Most Wanted", "Zmora", "Prawo i porządek: Sekcja specjalna"), Crosby Fitzgerald ("Palm Royale", "Misja: Podstawówka", "Pierwsza dama"), Rebecca Wisocky ("Pokojówki z Beverly Hills", "Mentalista", "American Horror Story"), Vincenzo Zampa ("Niewidzialny chłopiec", "Trzymaj się ode mnie z daleka") oraz Uta Dunz i Sharon Horgan ("Siostry na zabój", "Pan i pani Smith", "Wieczór gier").

Kto stoi za serialem?

Twórczynią serialu jest K.J. Steinberg ("Tacy jesteśmy", "Kochanki", "Plotkara"), a po dwa z ośmiu odcinków wyreżyserowali Natalia Leite ("Opowieść podręcznej", "Czarny tort", "Twój Victor"), Cate Shortland ("Lore", "Czarna Wdowa", "Salto"), Quyen Tran ("Syreny", "The Pitt", "Szaleństwo") oraz Michael Uppendahl ("American Horror Story", "Żywe trupy", "Mad Men").