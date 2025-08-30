Premiera nowego serialu "Wędrówki z dinozaurami" odbędzie się w niedzielę, 14 września, w BBC Earth. Premierowe odcinki będą emitowane w niedziele o godz. 11:00 i 21:00 na antenie BBC Earth. Serial będzie również dostępny w BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC Earth.

Powrót po ćwierćwieczu

BBC Earth przedstawia nową odsłonę jednej z najbardziej kultowych produkcji w historii telewizji – "Wędrówki z dinozaurami". Ćwierć wieku temu pierwsza odsłona programu cieszyła się uznaniem zarówno widzów, jak i krytyków na całym świecie. Teraz wielokrotnie nagradzany BBC Studios Science Unit w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe zaprezentuje historie sześciu wyjątkowych dinozaurów.

Reklama

"Podróżując po całym świecie, będziemy śledzić losy dinozaurów, których szczątki przetrwały głęboko pod ziemią przez ostatnie miliony lat. Dzięki naukowcom, którzy je odkryli, będziemy podążać pradawnymi śladami, pozwalającymi zrozumieć, jak żyły, polowały, walczyły o przetrwanie i ewolu­owały te prehistoryczne stworzenia" – czytamy w informacji prasowej.

Od pustynnej Sahary po bezludzia stanu Utah, od kanadyjskich lasów po wzgórza Portugalii – ze zlokalizowanych tam wykopalisk naukowcy czerpali wiedzę, by opowiedzieć historie rozciągające się na przestrzeni 84 milionów lat panowania dinozaurów.

Reklama

"We współpracy z najwybitniejszymi ekspertami i paleontologami będziemy przyglądać się procesowi łączenia tych wskazówek w obraz ilustrujący jeden z najważniejszych momentów w życiu każdego z prezentowanych stworzeń. Przedstawione przy użyciu efektów wizualnych historie przedstawiają opowieści o walce, miłości i przetrwaniu. A w sercu każdej z nich znajduje się postać jednego dinozaura – bohatera. Losy tych prehistorycznych legend z pewnością poruszą niejednego widza – wzbudzą sympatię, ale i przejmą strachem zarówno przed nimi samymi, jak i czekającym na nie przeznaczeniem" – zapewnia BBC.

"W sześciu odcinkach ujrzymy szereg gatunków dinozaurów na tle dawnej przyrody. Wśród nich znajdą się m.in. spinozaur – największy mięsożerny dinozaur, jaki kiedykolwiek kroczył po Ziemi, skrywająca się w subtropikalnych lasach Ameryki Północnej młoda osierocona samica triceratopsa stająca w szranki z wygłodniałym tyranozaurem oraz przemierzający ziemie dzisiejszej Portugalii samotny i olbrzymi luzotytan gotowy zaryzykować życie w poszukiwaniu partnerki" – czytamy.

Rozrywka najwyższej klasy

Jak mówi Andrew Cohen, producent wykonawczy serialu: Ożywiając prehistoryczny świat przy użyciu najnowocześniejszych osiągnięć nauki, światowej klasy efektów wizualnych i najwybitniej­szych popularyzatorów nauki, stworzyliśmy najwyższej klasy program o dinozaurach. To ambitna, rozrywkowa, oparta na faktach produkcja, która [...] sprawi, że nasi widzowie w jednej chwili będą zasłaniać sobie oczy, a w następnej nie będą mogli ich oderwać od ekranu. Z kolei Kirsty Wilson, showrunnerka serialu, dodaje: Niekończącym się wyzwaniem dla zespołu było zapewnienie, że wiernie trzymamy się faktów naukowych, ale z dumą mogę powiedzieć, że zespół wykonał wspaniałą robotę.

Staranne i rzetelne podejście ekipy serialu do faktów naukowych, a także do postaci dinozaurzych bohaterów sprawiły, że produkcja została doceniona przez brytyjskie media. "Daily Star" wskazuje na porywającą fabułę, która powoduje, że "nagle dinozaury nie są już tylko szkieletami – stają się istotami posiadającymi mózgi, zmysły, a może nawet swoje własne motywacje i strategie". "The Guardian" stwierdza: "Przy pomocy paleontologów z całego świata dinozaury powracają do życia!". Na walory naukowe wskazuje również "Financial Times": "Wspaniale jest oglądać fragmenty nagrane na wykopaliskach. Postęp technologiczny pozwala zidentyfikować coraz więcej niezwykłych fragmentów i skamieniałości z całego świata, odkrywając przed nami wszystko, od sposobu poruszania się tyranozaura po strategię raptor".

Dinozaurza obsada została ożywiona przy użyciu nowoczesnych technik CGI zrealizowanych przez studio efektów wizualnych Lola Post Production. Każde ze stworzeń zostało opracowane w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę naukową: począwszy od kości, poprzez mięśnie, oczy, a skończywszy na ubarwieniu – wszystkie szczegóły wynikają z najnowszych dowodów naukowych pochodzących ze skamielin lub uzyskanych w wyniku badań nad zachowaniami współczesnych potomków tych stworzeń.

Kto stoi za serialem?

Nowa produkcja "Wędrówek z dinozaurami" czerpie inspirację z serialu BBC o tym samym tytule, który ukazał się w 1999 roku i u podstaw którego leżały zdumiewające odkrycia naukowe. "Tegoroczna produkcja ukazuje dinozaury w sposób, w jaki nigdy wcześniej ich nie postrzegaliśmy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w opowiadaniu opartych na faktach historii, doskonałej współpracy z wiodącymi środowiskami naukowymi na świecie oraz wciągającej fabule te dinozaury ożywają na oczach widzów" – zapewniają producenci.

Wędrówki z dinozaurami to produkcja BBC Studios Science Unit Production zrealizowana we współ­pracy z ZDF i France Télévisions dla BBC i PBS. Producentami wykonawczymi są Andrew Cohen i Helen Thomas, zaś rolę showrunnerki serialu pełni Kirsty Wilson. BBC Studios odpowiada za globalną dystrybucję, a także umowy koprodukcyjne z PBS, ZDF i France Télévisions.