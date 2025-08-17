Serial "Mysz" jest dostępny na platformie TVP VOD.

O czym jest serial?

Jung Ba-reum (Lee Seung-gi) to młody funkcjonariusz, cieszący się zaufaniem lokalnej społeczności. Jego codzienność zmienia się diametralnie, gdy kraj zaczyna terroryzować bezwzględny seryjny morderca należący do grona tzw. 1 proc. najniebezpieczniejszych psychopatów. Wraz z partnerem, detektywem Go Moo-chi (Lee Hee-joon), Ba-reum podejmuje walkę z nieuchwytnym zabójcą. Po dramatycznym starciu z psychopatą Ba-reum nie tylko ociera się o śmierć, ale także zaczyna obsesyjnie zgłębiać mroczne zakamarki ludzkiego umysłu.

Reklama

W miarę postępów śledztwa granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać. Serial bada, czy można przewidzieć zbrodnię, zanim do niej dojdzie, i czy osoba o psychopatycznych skłonnościach może żyć jak zwykły człowiek. Niezwykle intensywna atmosfera, doskonałe kreacje aktorskie i przemyślany scenariusz sprawiają, że "Mysz" to coś więcej niż tylko policyjna opowieść o pościgu – to głęboka refleksja nad naturą zła i człowieczeństwa.

"Mysz" zdobyła uznanie na międzynarodowych festiwalach, m.in. Series Mania, jako przykład odważnego, inteligentnego thrillera z Korei Południowej. To serial, który nie boi się podejmować trudnych tematów – od etyki badań genetycznych po pytania o odpowiedzialność i winę. Wciągająca narracja, pełna nieoczekiwanych zwrotów, sprawia, że widz do końca nie wie, komu może ufać.

Reklama

Zdaniem dystrybutora serial "Mysz" to propozycja dla widzów, którzy cenią mroczne thrillery psychologiczne z głębokim przesłaniem".

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają popularny wokalista K-popowy Lee Seung-gi ("Wszyscy jesteście otoczeni") oraz Lee Hee-joon ("Następny do tronu", "Grypa"), a partnerują im wielkie gwiazdy koreańskiego kina, w tym Hyun Bong-sik ("Wiedźma"), Jo Jae-yoon ("Człowiek znikąd"), Jung Ae-ri ("Przebiśnieg"), Kwon Hwa-woon ("Północna linia graniczna") i Kim Jung-nan ("Królowa łez").

Kto stoi za serialem?

Scenariusz "Myszy" napisała Ran Choi, a za kamerą stanęli Cheol Woo Kang i Joon Bae Choi.