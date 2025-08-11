"Pulp Fiction" będzie można zobaczyć ponownie na wielkim ekranie w Polsce już dziś, 11 sierpnia, a także 17 sierpnia, w ramach cyklu "Kultowe Kino z Lotto" we wszystkich kinach sieci Multikino.

Kto stoi za filmem?

"Pulp Fiction" wyreżyserował Quentin Tarantino i był to dopiero drugi film genialnego samouka, po równie kultowych "Wściekłych psach". Szokujący obraz, na który nie wszyscy w 1994 roku byli jeszcze gotowi, zdobył mimo licznych protestów Złotą Palmę na festiwalu w Cannes oraz otrzymał siedem nominacji do Oscara, z którym jedna – za scenariusz – zamieniła się na statuetkę.

Reklama

"Pulp Fiction" to także jeden z największych sukcesów w historii kina niezależnego. Przy budżecie rzędu 8 milionów dolarów film przyniósł na całym świecie wpływy przekraczające 213 milionów dolarów.

Kto występuje w filmie?

Reklama

"Pulp Fiction" może się poszczycić prawdziwie gwiazdorską obsadą – po kulturowym fenomenie, jakim okazały się "Wściekłe psy", niemal cała hollywoodzka śmietanka chciała występować u Tarantino. Film reaktywował podupadłą karierę Johna Travolty i zrobił supergwiazdy z Umy Thurman i Samuela L. Jacksona. Cała trójka otrzymała nominacje do Oscara. Ponadto, w jednych ze swych lepszych ról pojawiają się tu Bruce Willis, Tim Roth, Amanda Plummer, Ving Rhames, Eric Stoltz i Rosanna Arquette.

O czym jest film?

W filmie "Pulp Fiction" płatni mordercy, Jules (Samuel L. Jackson) i Vincent (John Travolta), dostają zlecenie, by odzyskać z rąk przypadkowych rabusiów tajemniczą walizkę bossa mafii. Nie dość tego, Vincent dostaje kolejną robotę – na czas nieobecności gangstera w mieście ma zaopiekować się jego poszukującą wrażeń żoną Mią (Uma Thurman). Vincent i Jules niespodziewanie wpadają po uszy, gdy przypadkowo zabijają zakładnika. Kłopoty ma też podupadły bokser (Bruce Willis), który otrzymał dużą sumę za przegranie swojej walki. Walkę jednak wygrywa, a Los Angeles staje się od tej chwili dla niego za małe. Specjaliści od mokrej roboty będą mieli co robić...

Bilety na film

Bilety na pokazy "Pulp Fiction" można już nabyć w kasach kin, na stronie internetowej www.multikino.pl oraz przez aplikację mobilną.