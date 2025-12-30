1. "The Last of Us"

Na czele rankingu najchętniej wybieranych seriali HBO znalazł się drugi sezon adaptacji kultowej gry "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych. HBO potwierdziło już prace nad kolejną częścią historii z tego postapokaliptycznego świata.

2. "Przesmyk"

Zaraz po "The Last of Us" uplasował się "Przesmyk" z Leną Górą w roli głównej. To thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. "Przesmyk" był jedynym polskim serialem zrecenzowanym w tym roku w "New York Timesie". Niedługo rozpoczną się zdjęcia do kolejnego sezonu tej produkcji.

3. "Biały Lotos"

Na trzecim miejscu najchętniej oglądanych seriali w Polsce znalazł się kultowy "Biały Lotos". Trzeci sezon nagradzanego Emmy serialu Mike'a White'a przenosi widzów do Tajlandii i ponownie śledzi losy różnych gości hotelowych. HBO zapowiedziało już prace nad kolejną częścią tej uwielbianej przez widzów serii.

4. "Porządny człowiek"

Kolejną pozycję w rankingu zajmuje "Porządny człowiek" – thriller psychologiczny napisany przez Marka Modzelewskiego i Krzysztofa Czeczota. To historia oddanego męża, ojca i wysokiej klasy kardiochirurga, który podejmując jedną nieprzemyślaną decyzję sprawia, że jego poukładane życie sypie się jak domek z kart.

5. "Scheda"

Tuż po nim w zestawieniu znalazła się "Scheda" z Magdaleną Popławską, Grzegorzem Damięckim i Bartoszem Gelnerem w rolach głównych. Ten dramat kryminalny przenosi widzów na mroczny Hel, gdzie po śmierci ważnego członka lokalnej społeczności życie jego rodziny rozpada się z godziny na godzinę.

6. "Odwilż"

Na szóstym miejscu wśród najchętniej oglądanych seriali tego roku znajduje się "Odwilż" z Katarzyną Wajdą w roli głównej. Po trzech sezonach serial zebrał grupę wiernych odbiorców i fanów historii kryminalnych rozgrywających się w mrocznym Szczecinie.

7. "Pati"

Kolejne miejsce należy do "Pati". To kontynuacja losów jednej z najbardziej wyrazistych postaci ze świata "Skazanej". W główną rolę ponownie wcieliła się Aleksandra Adamska.

8. "Lady Love"

Na ósmym miejscu rankingu znalazł się serial "Lady Love". Produkcją z główną bohaterką zagraną przez Annę Szymańczyk zadebiutował w serwisie w grudniu poprzedniego roku i opowiada historię Lucyny Liss, młodej dziewczyny z małego miasteczka, która ucieka z komunistycznej Polski i robi oszałamiającą karierę w RFN w biznesie filmów dla dorosłych.

9. "Królowa przetrwania"

Kolejne miejsce na serialowej liście należy do reality show "Królowa przetrwania". Już niedługo widzowie mogą spodziewać się nowych odcinków tego niezmiennie popularnego serialu.

10. "The Pitt"

Ostatnie miejsce w pierwszej dziesiątce zajmuje czarny koń mijającego roku, czyli "The Pitt". Serial pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania. Każdy odcinek to jedna godzina z życia szpitalnego oddziału ratunkowego. W roli głównej występuje Noah Wyle. "The Pitt" został doceniony nie tylko przez widzów, ale także przez krytyków. Drugi sezon serialu zadebiutuje na platformie HBO Max już 9 stycznia.