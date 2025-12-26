Serial "The End of an Era" można oglądać od 12 grudnia na platformie Disney+. Co tydzień premierę miały dwa odcinki produkcji, co oznacza, że od dziś, 26 grudnia, można oglądać ostatnie odcinki – piąty i szósty.

Serial "Taylor Swift: The Eras Tour - The End of an Era"

Ten inspirujący serial dokumentalny to intymny wgląd w życie Taylor Swift, której trasa koncertowa trafiła na pierwsze strony gazet i zachwyciła fanów na całym świecie. Serial przedstawia też artystów, członków rodziny i przyjaciół – w tym Gracie Abrams, Sabrinę Carpenter, Eda Sheerana i Florence Welch – oferując niespotykane dotąd zagłębienie się w to, co było potrzebne do stworzenia tego fenomenu.

To, że serial spodobał się swifties – fanom najpopularniejszej wokalistki świata, to nic dziwnego. Ale produkcja zdobyła także uznanie krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes jest aż 93 proc. pozytywnych recenzji.

Film "Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show"

Ale to nie wszystko! Od 12 grudnia na platformie Disney+ można oglądać także nowy film "Taylor Swift: The Eras Tour - The Final Show", nakręcony w Vancouver. Jest to pełny film koncertowy, który powstał podczas ostatniego koncertu trasy. Zawiera cały zestaw utworów z albumu "The Tortured Poets Department", który został dodany do trasy koncertowej po wydaniu albumu w 2024 roku. Film wyreżyserował Glenn Weis, a wyprodukowała filma Taylor Swift Productions we współpracy z Silent House Productions.