Jak wynika z producenckich zapowiedzi, dramat "Balladyna" Juliusza Słowackiego, będzie po raz drugi sfilmowany. W 2009 r. trafił do kin film pt. "Balladyna" w reż. Dariusza Zawiślaka. Była to koprodukcja polsko-amerykańska. Akcję przeniesiono do współczesności, a akcja rozgrywała się w Nowym Jorku. Podwójną rolę, Balladyny i Aliny, zagrała Sonia Bohosiewicz. W filmie wystąpiła hollywoodzka gwiazda Faye Dunaway. Dzieło Dariusza Zawiślaka miało fatalne recenzje.

Nowa, filmowa wersja "Balladyny"

O nowym projekcie Jana Komasy poinformowała firma producencka Aurum Film. Reżyser podpisał z nią umowę o długofalowej współpracy.

"Pierwszym projektem tworzonym w ramach podpisanej umowy będzie nowa wersja "Balladyny" na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego, zrealizowana w konwencji gotyckiego horroru" - napisano w komunikacie. Na razie nie wiadomo, kto może zagrać w nowej ekranizacji "Balladyny" i kiedy film może trafić do kin.

Na ten rok zaplanowano premiery dwóch anglojęzycznych thrillerów Jana Komasy - hollywoodzkiego "Anniversary" i brytyjsko-polskiego "Good Boy".

Kino Jana Komasy

Jan Komasa w 2011 r. zadebiutował w długometrażowej fabule filmem pt. "Sala samobójców", który obsypany został narodami. Dostał m.in. Srebrne Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz Orła w kategorii odkrycie roku. W 2014 r. Komasa stworzył dokument "Powstanie Warszawskie" i głośną fabułę "Miasto 44", za którą dostał Paszport "Polityki". We wrześniu 2019 r. podczas towarzyszącego MFF w Wenecji konkursu Giornate degli Autori odbyła się światowa premiera "Bożego Ciała", które w kolejnych miesiącach otrzymało 10 nagród podczas festiwalu w Gdyni i 11 Polskich Nagród Filmowych Orły. Produkcja została nominowana do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. W 2020 r. premierę miał film "Sala samobójców. Hejter", uhonorowany Orłem przyznawanym przez publiczność.