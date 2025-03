Filmy, o których mowa, wyemituje Kino Polska w marcowe piątki o godz. 20:00.

Kluczowa dekada dla popkultury

"Lata 90. to dekada, która trwale zapisała się w polskiej popkulturze – pełna przemian, nowych możliwości i młodzieńczej energii. To także czas kiedy polska kinematografia zyskała nową dynamikę i otworzyła się na zachodnią kulturę. Po latach szarej rzeczywistości PRL na ekranach pojawiły się filmy inspirowane hollywoodzkimi hitami, ale mocno osadzone w polskich realiach przełomu transformacji. Polska kinematografia zyskała nową energię, reżyserzy eksperymentowali z gatunkami filmowymi, a widzowie mogli zanurzyć się w świecie barwnych, pełnych emocji historii, które do dziś wywołują emocje. Kultowe dialogi stały się częścią języka codziennego, a soundtracki wciąż budzą nostalgię i umilają niejedną imprezę" – czytamy w informacji prasowej Kino Polska.

Wielkie hity lat 90. – co zobaczymy?

Już w ten piątek, 7 marca, Kino Polska wyświetli jeden z największych hitów kinowych lat 90. i najbardziej rozpoznawalnych filmów tamtej dekady – "Młode wilki" – debiut reżyserski znanego i cenionego operatora Jarosława Żamojdy. To opowieść o grupie dziewiętnastolatków, którzy marzą o wielkich pieniądzach, luksusie i niezależności. Pragnienie wielkiego świata wpycha ich w świat przemytu i nielegalnych interesów, gdzie rzeczywistość okazuje się bardziej brutalna niż wyobrażenia. Ich życie staje się ciągłą walką o przetrwanie, pełną ryzyka i niebezpiecznych interesów.

W filmie wystąpili m.in. Piotr Szwedes, Jarosław Jakimowicz, Edward Linde-Lubaszenko, Paweł Deląg, Agnieszka Czekańska, Zbigniew Suszyński, Jan Nowicki, Tomasz Preniasz i Monika Donner-Trelińska. Kultowa ścieżka dźwiękowa z piosenkami Varius Manx, oparta na polskim rocku, podkreśla buntowniczy charakter bohaterów. Film zdobył m.in. Nagrodę Indywidualną w kategorii "najlepszy debiut reżyserski" oraz nominację do Złotych Lwów na Festiwalu w Gdyni.

Tydzień później, 14 marca, na ekranie pojawi się film "Młode wilki 1/2", czyli prequel kultowego hitu, ukazujący bohaterów sprzed wydarzeń z pierwszej części. Akcja toczy się w 1994 roku, kilka miesięcy przed historią z pierwszej części filmu. Film opowiada nie tylko o przemocy i zbrodni, ale także o przyjaźni, pierwszej miłości i lojalności. W rolach głównych wystąpili tym razem Krzysztof Antkowiak i Anna Mucha, a towarzyszą im aktorzy znani z oryginalnego filmu, jak Jarosław Jakimowicz, Paweł Deląg czy Zbigniew Suszyński.

Trzeci piątek marca należeć będzie do filmu "Nocne graffiti" Macieja Dutkiewicza. To dramat sensacyjny, który opowiada historię Marka Kossota (Marek Kondrat), instruktora wojsk powietrznodesantowych, próbującego uratować siostrzenicę Monikę (Kasia Kowalska) z rąk narkotykowego świata. Kossot prowadzi prywatną wojnę z narkotykową mafią, wkraczając jednocześnie w skomplikowany świat, w którym interesy gangsterskie splatają się z polityką i działaniami organów ścigania. Obsada filmu to prawdziwa plejada gwiazd. Oprócz Marka Kondrata na ekranie zobaczyć można Katarzynę Skrzynecką, Zdzisława Wardejna, Jana Frycza, Jana Peszka oraz gwiazdy rodzimej sceny muzycznej: Kasię Kowalską i Roberta Janowskiego. Ten ostatni skomponował także muzykę do filmu.

Na zakończenie cyklu, 28 marca, Kino Polska wyemituje "Szczęśliwego Nowego Jorku" w reżyserii Janusza Zaorskiego. Film opowiada historię polskich emigrantów w USA próbujących odnaleźć swoje miejsce w nowym świecie, mierząc się z samotnością i rozczarowaniem. W rolach głównych plejada polskich gwiazd: Cezary Pazura, Bogusław Linda i Katarzyna Figura.

Szczegółowy harmonogram

Szczegółowy harmonogram projekcji przedstawia się następująco:

