Film "Skradzione dzieci" zadebiutuje na platformie HBO Max już 12 grudnia 2025 roku, a tydzień wcześniej – 5 grudnia – będzie miał swoją premierę podczas 25. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS.

O czym jest film?

Dokument "Skradzione dzieci" opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających afer korupcyjnych w historii Europy, nagłośnionej przez dziennikarkę Tamunę Museridze. Jej śledztwo dziennikarskie ujawniło mroczny proceder handlu noworodkami w Gruzji na niewyobrażalną skalę. Od czasów sowieckich co najmniej 100 tysięcy dzieci zostało nielegalnie sprzedanych i okradzionych z tożsamości, a to wszystko w kraju, który liczy jedynie 3,5 mln mieszkańców.

W 2016 roku, podczas poszukiwań rodzinnych korzeni, Tamuna odkryła, że została nielegalnie adoptowana. Jej determinacja i walka z systemem doprowadziły do skandalu, zmieniającego życie setek tysięcy ludzi i obnażającego bezduszną machinę handlu noworodkami. Od lat pięćdziesiątych XX wieku, w szpitalach, na oddziałach położniczych, biologicznym matkom wmawiano, że ich dzieci zmarły tuż po urodzeniu, podczas gdy przekazywano je rodzicom adopcyjnym. Ci wierzyli, że otaczają opieką porzucone niemowlęta, a płacą wyłącznie za przyspieszenie formalności. Oryginalne dokumenty niszczono, wszystkie ślady i dowody były przez lata tuszowane.

Dziś tysiące kobiet w całej Gruzji wykonuje testy DNA, rozpaczliwie szukając swoich zaginionych dzieci. Spotkanie Amy i Ano stało się punktem zwrotnym – symbolem nadziei na odzyskanie najbliższych.

Film śledzi losy bohaterów walczących o sprawiedliwość i prawdę w obliczu jednej z najbardziej poruszających historii współczesnej Europy.

Kto stoi za filmem?

Autorkami scenariusza filmu są Martyna Wojciechowska oraz Jowita Baraniecka, które czuwały nad produkcją również od strony reżyserskiej. Za zdjęcia odpowiada Olgierd Michalak, Robert Halastra, Jan Klima, Marcin Rostkowski, za montaż – Elżbieta Karnacewicz. Producentką jest Ewa Marcinowska, a ze strony HBO Max – Magda Szczawińska, kierowniczką produkcji natomiast – Anna Jacykiewicz.

WATCH DOCS

Festiwal WATCH DOCS prezentuje odważne, artystyczne kino dokumentalne, które łączy fascynację sztuką filmową ze społecznym zaangażowaniem. Jego 25. odsłona odbędzie w dniach 5-14 grudnia 2025 roku.

Na platformie Player w dniach 5-31 grudnia dostępna będzie specjalna jubileuszowa kolekcja zawierająca wybór najgłośniejszych tytułów ostatnich edycji festiwalu.