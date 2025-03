"Przesmyk" składa się z 6 odcinków, a finałowy pojawił się dziś, 7 marca 2025 roku, na platformie Max.

Spektakularny debiut

"Przesmyk" zadebiutował na platformie Max niespełna półtora miesiąca temu i był to najbardziej spektakularny start polskiego serialu od momentu powstania serwisu HBO Max. Żaden inny polski serial, wliczając największe hity, nie cieszył się taką oglądalnością. "Przesmyk" oczywiście szykowany był na przebój, ale mimo wszystko sukces serialu przebił wszelkie prognozy.

Tuż przed wielkim finałem "Przesmyk" wciąż utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych produkcji na platformie Max nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

O czym opowiada serial?

"Przesmyk" opowiada historię Ewy Oginiec (Lena Góra), która po osobistej tragedii chce wycofać się z wywiadu i zacząć normalne życie. Wszystko komplikuje się, kiedy jej partner Skiner (Karol Pocheć), który także jest agentem, zostaje zdemaskowany przez wywiad rosyjski i znika bez śladu.

"Przesmyk" zapowiadany jest jako thriller sensacyjny pokazujący widzom współczesne środowisko szpiegowskie w trakcie rodzącego się konfliktu i wielu napięć międzynarodowych. To także historia jednostki uwikłanej w specyfikę pracy w służbach specjalnych, z której tak naprawdę nigdy nie można zrezygnować. Serial pokazuje mechanizm międzynarodowej prowokacji, a także walkę wywiadów w rzeczywistości wojny hybrydowej. Akcja serialu rozgrywa się wiosną 2021 roku.

Co się wydarzyło w 1. odcinku serialu?

Maria Niedźwiecka, konsulka do spraw Polaków na wschodzie, popełnia samobójstwo po otrzymaniu tajemniczej wiadomości. Tragedia rozgrywa się podczas kinderbalu z okazji urodzin jej córki.

Polska szpieżka, Ewa Oginiec, realizuje swoją misję w Kaliningradzie. Ma pozyskać cenne informacje o pracy Tamary Sorokiny – rosyjskiej inżynier jądrowej. Udając narzeczoną jej syna, przybywa na przyjęcie z okazji trzydziestej rocznicy ślubu jego wpływowych rodziców. W przyjęciu uczestniczy polityczno-artystyczny establishment: są ludzie z kręgu władzy, oligarchowie oraz wysocy rangą wojskowi. Wśród nich prym wiedzie białoruski generał Boris Kozlov – fan Wielkiej Rosji, w której powrót absolutnie wierzy.

Impreza kończy się jednak tragicznie, a Ewa musi stawić czoła konsekwencjom swojej podwójnej gry. W ucieczce z Rosji pomaga jej Skiner, kolega z wywiadu, z którym łączy ją uczucie.

Ewa wraca do domu jej siostry na Podlasiu. Kobiety nie widziały się przez ostatnich 5 lat, z winy Ewy. Narosłe napięcia studzi Kaj – 20-letni syn Pauliny. Pobyt w rodzinnym domu zmusza Ewę do refleksji na temat swojego życia. Może pora się wycofać i zacząć żyć jak inni?

Czas jednak jest niespokojny – gdy przychodzi informacja o samobójstwie polskiej konsulki z ambasady w Mińsku, polski wywiad bada sprawę. Czy to rosyjska prowokacja? Z informacji wywiadowczych wynika, że w środowisku polonijnym bądź w polskiej ambasadzie działa "kret". By go dorwać, dowództwo chce wysłać najlepszych. Pada na Ewę i Skinera. Jako że Ewa dochodzi do siebie u siostry, do Mińska jedzie sam Skiner.

Między Polską a Białorusią dochodzi do wymiany jeńców. Polskie więzienie opuszcza niezwykle cenny rosyjski szpieg – Oleg Skopincew, za którego Polska odzyskuje kilku więźniów politycznych, wśród nich Jana Drawicza – dziennikarza i aktywistę walczącego słowem o prawa człowieka i demokratyczną Białoruś.

Rozpoczyna się gra, w której stawką jest nie tylko życie jej i Skinera, ale i stabilność międzynarodowa na wschodniej flance NATO.

Co się wydarzyło w 2. odcinku serialu?

Ewa obejmuje stanowisko po tragicznie zmarłej konsulce Niedźwieckiej. Wraz z nią, pracę w mińskiej ambasadzie RP rozpoczyna konsul Olaf Klemensiewicz. Ewa spotyka się z chłodnym przyjęciem ze strony Heleny Jankulowskiej, szefowej ds. bezpieczeństwa, która powątpiewa w doświadczenie Ewy i poddaje ją wnikliwej kontroli oraz narzuca rygorystyczne zasady.

Jan Drawicz nagrywa dramatyczną pożegnalną wiadomość do swojej żony i nienarodzonej córki. Wiadomość jest aktem jego desperacji i poświęcenia.

W Kaliningradzie odbywa się pogrzeb syna Tamary, inżynierki jądrowej. Tamara udaje, że uwierzyła w wersję o samobójstwie. W rzeczywistości jednak zamierza sama wytropić osoby odpowiedzialne za śmierć Aleksieja.

Początek pracy w ambasadzie zbiega się z imprezą zorganizowaną na cześć uwolnionego z białoruskiej kolonii karnej Jana Drawicza. Podczas uroczystości uwagę Ewy zwraca pełne niepokoju zachowanie ciężarnej żony Drawicza, Marii. Ewa chcąc się do niej zbliżyć, ofiaruje pomoc. W drodze do domu Drawiczów mijają hotel Toledo, przed którym toczą się przygotowania do wizyty jakichś ważnych oficjeli.

Co się wydarzyło w 3. odcinku serialu?

Tamara, podążając tropem Ewy, którą zna jako Jekaterinę, trafia do biblioteki uniwersyteckiej w Rydze. Porównując zdjęcia w albumie absolwentów, odkrywa oszustwo. Teraz ma pewność, że historia Jekateriny to spreparowana legenda.

W Mińsku Maria Drawicz przeżywa chwile grozy, kiedy do jej mieszkania włamuje się człowiek Skopincewa. Przed kolejnymi oprawcami ratują ją już Ewa oraz Tadeusz Lemański, który niespodziewanie zjawia się w mieszkaniu Marii.

W ramach porachunków Skopincewa z Kozlovem, ludzie Skopincewa najeżdżają kryjówkę, w której przetrzymywany jest Skiner. Dochodzi do jatki.

Polski wywiad próbuje przewidzieć kolejny ruch Moskwy. Wybuch w Toledo, który Rosja przedstawia światu jako zamach przygotowany przez polskiego terrorystę, pozwala im na retorsje. Pytanie: co lub kogo zaatakują?

Co się wydarzyło w 4. odcinku serialu?

Polska Agencja Wywiadowcza namierzyła miejsce przetrzymywania Skinera i organizuje akcję jego odbicia. Niestety na miejscu okazuje się, że dotarli za późno. Skinera już tam nie ma. Hałaj z Lange biorą pod uwagę najgorsze – Skiner mógł zostać zlikwidowany. Pytanie, ile ujawnił – i czy powiedział Rosjanom o Ewie?

Pracownicy polskiej ambasady w Mińsku zostają przeniesieni do siedziby Polaków Na Wschodzie, do czasu aż technicy odkryją, co było przyczyną śmierci Inki. Ewę niepokoi zachowanie Michała. Postanawia mieć go na oku, dlatego podkłada mu w aucie lokalizator GPS.

Kaj po burzliwej kłótni z matką pakuje się i wynosi do Jaśka. Razem planują kolejną akcję pomocową na rzecz uchodźców. Zarówno on, jak i Paulina nie przeczuwają, że są w niebezpieczeństwie, Tamara Sorokina przekroczyła granicę polsko-białoruską.

Lemański próbuje ugościć i zapanować nad bojącymi się o swoje życie rodakami. Wszyscy spodziewają się kolejnego ataku ze strony Rosji.

Co się wydarzyło w 5. odcinku serialu?

Tamara Sorokina z Dmitrijem pojawiają się w domu Pauliny. Szukają Ewy. Paulina nie chce zdradzić miejsca pobytu siostry.

Ewa szykuje się na spotkanie z Lemańskim. Skiner jest zazdrosny. Chce iść z nią, by zapewnić jej wsparcie w akcji. Ewa stawia mu się. Teraz to tylko jej zadanie i sama sobie poradzi. Skiner prosi ją, żeby rzuciła to wszystko. Proponuje jej wspólny wyjazd i spokojne, bezpieczne życie, gdzieś daleko. Sugeruje, że Lange zwyczajnie ich wykorzystuje. Za chwilę o niej też agencja zapomni, tak jak postawiła krzyżyk na nim, gdy przestał być użyteczny.

Kaj nie może dodzwonić się do matki. Jasiek każe mu się zbierać. Mają zadanie do wykonania. Dostał cynk o dużej grupie uchodźców, którzy będą próbować przejść nielegalnie przez przejście graniczne w Krynkach. Muszą tam jechać udzielić im pomocy. Tę samą informację otrzymuje Hałaj od Amerykanów, którzy prowadzą nasłuch wywiadowczy. Lange uważa, że to sprawa straży granicznej i że agencja nie powinna się w to mieszać.

Co się wydarzyło w 6. odcinku serialu?

Kaj ucieka goniony przez dwóch "zielonych ludzików" w polskich mundurach. Słychać strzały. Z opresji ratuje go Skiner. Mówi mu, że pracuje z jego ciotką i że na jej polecenie ma go ukryć w bezpiecznym miejscu.

Tamara jest przesłuchiwana w polskiej ambasadzie przez Ewę. Wszystkiemu przysłuchuje się Lange. To Skopincew chciał ją zlikwidować. Po tym, jak skonstruowała bombę, stała się niewygodną świadkinią.

Ewa wysyła Błażejowi zdjęcie, które ukradła z sierocińca. Prosi go, żeby przygotował progresję wiekową młodszego chłopca, Wiktora, brata Skopincewa.

Do opinii publicznej wyciekają informacje o strzelaninie w Krynkach, w wyniku której zginęło dwóch żołnierzy oraz trzech uchodźców. Minister jest wściekły i wzywa Hałaja na dywanik. Pyta, dlaczego straż graniczna mierzyła z broni do polskich żołnierzy.

To nie jest "Bond w spódnicy"

Scenariusz powstawał pod czujnym okiem Janka, którego nie interesuje to co modne, kalki, albo to co wypada powiedzieć. Nauczyłam się mówić po rosyjsku – nie tylko swoich kwestii, chciałam też zrozumieć język i psychologię, która za nim stoi. Miałam trzy nauczycielki: od akcentu, języka oraz ogólnego coachingu rosyjskiego. Poświęciłam sześć miesięcy na całkowite zanurzenie się w świat szpiegostwa. Uczyłam się, jak walczyć, obsługiwać broń, jak mówić różnymi językami, manipulować oraz jak być zimną i precyzyjną. Spotykałam się z różnymi konsultantami, prawdziwymi agentami i osobami, których nie możemy ujawnić. Zrobiliśmy serial o kobiecie agentce, nie próbując robić "Bonda w spódnicy". Chcieliśmy szczerze przyjrzeć się psychologii i zmaganiom kobiety, która jest najlepsza w swojej robocie - mówi Lena Góra.

Gwiazdorska obsada serialu

Lenie Górze na ekranie towarzyszą Karol Pocheć, Leszek Lichota, Bartłomiej Topa, Andrzej Konopka, Ewelina Starejki, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Kamila Urzędowska, Piotr Żurawski, Lidia Sadowa, Antoni Sztaba, Artur Paczesny, Mirosław Zbrojewicz, Alona Szostak, Michał Sikorski, Magdalena Walach, Andrew Zhuravsky, Dmytro Malkov, Irmina Liszkowska, Jan Englert w roli szefa MSW, Zbigniew Stryj, Dariusz Chojnacki, Oleg Garbuz, Oleh Kiryliv, Sergei Abolomov i Svyatoslav Suprunov.

Jest to serial o dobru i złu w czystej postaci i o tym, jak cienka jest linia, żeby to zło się pojawiło. To produkcja o prowokacjach, o bardzo aktualnej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zobaczymy procesy, które się tam dzieją i jak zachowują się służby i członkowie rządu w sytuacji zagrożenia – mówi Bartłomiej Topa.

"Przesmyk" to political fiction mocno inspirowany obecną sytuacją polityczną. Opowiada przede wszystkim o ludziach z polskiego wywiadu, a to bardzo specyficzne zajęcie, wymagające całkowitego oddania. Ten serial pokazuje, jakie wiążą się koszty z tą pracą. Jest to fikcja, ale zawiera w sobie tyle elementów prawdopodobnych, że ta historia mogłaby się zdarzyć – dodaje Andrzej Konopka.

Twórcy serialu "Przesmyk"

Film wyreżyserował Jan P. Matuszyński, autorem zdjęć jest Kacper Fertacz, scenografii – Maciej Fajst, za kostiumy odpowiada Katarzyna Baran, za charakteryzację – Pola Guźlińska. Kierownikiem produkcji jest Tomasz Parnowski, a obowiązki producenta pełni Tomasz Blachnicki.

Kim jest Lena Góra?

Występująca w rol głównej w "Przesmyku" Lena Góra to aktorka, ale także scenarzystka i twórczyni filmów. Polskiej widowni znana z serialowej superprodukcji Canal+ "Król", gdzie miała szansę spotkać się z Janem P. Matuszyńskim, a także z głównej roli w popularnej produkcji Netflixa "Noc w przedszkolu".

Jednak Góra to również współautorka scenariusza oraz odtwórczyni głównej roli u boku nominowanego do Oscara Johna Hawkesa w szeroko nagradzanym filmie artystycznym "Roving Woman", którego producentem wykonawczym był sam Wim Wenders.

Artystka była także nominowana do Orłów 2024 za film "Imago", w którym zagrała główną rolę i za którego scenariusz została nagrodzona podczas festiwalu w Cannes w 2019 roku. W tym filmie Lena wcieliła się w postać swojej własnej matki Eli. Podczas festiwalu w Karlowych Warach "Imago" otrzymało nagrodę FIPRESCI za najlepszy film, zaś Cineuropa pisała o bohaterce wykreowanej przez Górę jako "jednej z najważniejszych postaci kina arthouse'owego od lat".

Lena jest także laureatką Złotego Anioła Bella Women dla najlepszej europejskiej aktorki 2023 oraz nagrody dla najlepszej aktorkę podczas FPFF Gdynia 2023.