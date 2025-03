Komedia romantyczna "Books & Drinks" pojawiła się w kinach 7 marca, specjalnie na Dzień Kobiet.

Wymieszanie kultur

Jackson Rathbone, znany z filmowej serii "Zmierzch", Clara Lago ("Gangi Galicki", "Tylko ciebie chcę") i Nashla Bogaert, jedna z najpopularniejszych aktorek z Dominikany – oto trio, które tworzy komediowo-romantyczny koktajl w "Books & Drinks". W filmie niespodziewana podróż Davida, właściciela podupadającej nowojorskiej księgarni, w tropiki wywoła serię sercowych komplikacji i zmieni życie kilku osób.

Reżyser Geoffrey Cowper, o australijsko-hiszpańskich korzeniach, przyznał, że scenariusz filmu z miejsca go urzekł. Chciałem, aby widzowie dobrze się bawili, śmiali i jednocześnie byli poruszeni. Aby, razem z Davidem, z chaotycznych ulic Nowego Jorku trafili do świata egzotycznej i pełnej kolorów Dominikany. Mam nadzieję, że udało mi się przekazać w filmie moje własne odczucia, gdy po raz pierwszy odwiedziłem Karaiby: ciepło, rodzinność, gościnność i wymieszanie kultur – wyznaje twórca.

Rathbone jako David, Lago jako jego dziewczyna Rachel i Bogaert w roli Marii, uroczej agentki nieruchomości to – jak podkreśla Cowper – postaci intrygujące, z którymi łatwo się utożsamić. "Inne atuty filmu to błyskotliwe dialogi, wielowymiarowy humor i piękne plenery. Jednym słowem, doskonała propozycja filmowa na Dzień Kobiet!" – zapewnia dystrybutor.

Miłość w tropikach

David (Rathbone) prowadzi bankrutującą księgarnię. Jego związek też nie jest idealny. Niespodziewanie dziedziczy po ojcu willę na Dominikanie. Tam spotyka Marię (Bogaert), która sprawia, że zamiast podpisywać akty notarialne, zaczyna marzyć o nowym rozdziale w swoim życiu. "Pełna ciepła, humoru i wakacyjnej lekkości opowieść o tym, że czasem trzeba się zgubić, by odnaleźć to, co najważniejsze. Bo miłość, tak jak dobre wino i słońce, najlepiej smakuje w tropikach!" – czytamy w informacji prasowej.

Świetne recenzje

Film zbiera na Zachodzie bardzo dobre recenzje, szczególnie jak na reprezentanta gatunku, który nie cieszy się specjalnym poważaniem wśród krytyków. Tymczasem na iMDB komedia ma średnią 7.7/10, zaś na portalu RottenTomatoes – 78 proc. pozytywnych ocen.

"Nie musisz pakować bagaży, aby cieszyć się tą podróżą" – pisze Ronak Kotecha z ReviewRon.

"Jeśli szukasz błogiej komedii romantycznej rozgrywającej się w tropikalnych klimatach, która przypomina ciepły uścisk z dodatkiem zapachu kremu przeciwsłonecznego, to ten film jest właśnie dla Ciebie" – uważa Morgan Rojas z Cinemacy.

"W istocie to coś więcej niż tylko komedia romantyczna; to poruszająca opowieść o odkrywaniu samego siebie i przemieniającej mocy miłości" – zachwyca się Tony Asankomah z GhMovieFreak.

Przełomowa rola

Uwagę wielu krytyków przyciągnęła zwłaszcza Clara Lago wcielająca się w Rachel, partnerkę głównego bohatera. "Clara Lago jest absolutnym skarbem w roli Rachel. Unika jednowymiarowej kreacji, a jej doskonałe wyczucie komizmu sprawia, że nie tylko się śmiejemy, ale także rozumiemy jej postać, nawet jeśli coraz wyraźniej widać, że ona i David nie są sobie przeznaczeni" – pisał Richard Propes ("The Indepedent Critic"). "Jej ambitna i pragmatyczna natura mocno różni się od bardziej marzycielskiego usposobienia Davida" – dodawał Chris Jones ("Overly Honest Movie Reviews").

Clara Lago, urodzona w 1990 roku w Madrycie, pierwsze aktorskie laury – nominację do nagrody Goya dla największego odkrycia aktorskiego – zdobyła jako trzynastolatka, w 2003 roku, za rolę w filmie "El viaje de Carol" ("Podróż Carol") Imanola Uribe. W 2011 roku w Berlinie przypadła jej nagroda Shooting Stars za film "La cara oculta" ("Ukryta twarz"). Jej film komediowy "Ocho appellidos vascos" ("Jak zostać Baskiem") uplasował się na szczycie listy najbardziej dochodowych hiszpańskich filmów wszech czasów.

O swojej przełomowej w kontekście światowej rozpoznawalności roli w "Books & Drinks" Clara Lago tak mówiła podczas międzynarodowego festiwalu filmowego w Santa Barbara w Kalifornii: Uwielbiam moją postać, to było naprawdę zabawne. Kocham komedie, mam do nich ogromny szacunek. Świetnie się bawiłam, prowadząc tę zwariowaną nieco bohaterkę na krawędź możliwości. To była niesamowita podróż!

Co ciekawe, mimo że film był kręcony na Dominikanie, wejdzie do tamtejszych kin dopiero 27 marca, zatem trzy tygodnie po polskiej premierze.