Wszystkie odcinki serialu "Deli Boys" można już oglądać w Polsce na platformie Disney+.

O czym jest serial?

Disney+ obiecuje "wciągający mroczny świat przestępczych powiązań, walkę o rodzinne dziedzictwo i zaskakujące zwroty akcji". W serialu "Deli Boys" dwóch braci musi zmierzyć się z brutalną rzeczywistością, w której nie ma miejsca na sentymenty i potknięcia, których niestety nie brakuje...

Po nagłej śmierci ojca będącego potentatem w handlu spożywczym, Raj i Mir, para rozpieszczonych pakistańsko-amerykańskich braci, traci wszystko i dowiaduje się, że ich Baba był bardziej lordem narkotykowym niż korporacyjnym magnatem. Przerażeni mężczyźni, kopiąc się i krzycząc, zostają dosłownie wciągnięci do podziemnego świata przez swoją ciotkę Lucky i jej nemezis, wujka Ahmada. Raj i Mir miotają się od jednej absurdalnej katastrofy do drugiej, a każdy ich ruch to kwestia życia lub śmierci. Bo kiedy fundusz powierniczy się kończy, kończy się też luksus zawalenia spraw.

Kto stoi za serialem?

W obsadzie serialu znaleźli się Asif Ali jako Mir, Saagar Shaikh jako Raj, Poorna Jagannathan jako Lucky, Alfie Fuller jako Prairie oraz Brian George w roli Ahmada.

Serial składa się z dziesięciu półgodzinnych odcinków i został stworzony przez Abdullaha Saeeda, a jako producentki wykonawcze nad projektem czuwały Jenni Konner i Nora Silver w ramach Jenni Konner Productions. Michelle Nader również jest producentką wykonawczą, a dodatkowo pełni rolę showrunnerki. Za reżyserię odcinka pilotażowego odpowiada Nisha Ganatra, która jest także jego producentką wykonawczą, podobnie jak Vali Chandrasekaran.

Na portalu RottenTomatoes serial ocenia pozytywnie aż 83 proc. krytyków.