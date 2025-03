Komedia "Klątwa" nieprzypadkowo pojawi się w Dzień Kobiet – 8 marca – na kanale Viaplay Filmy i Seriale, dostępnym w serwisie Prime Video w ramach usługi Prime Video Channels.

Kto stoi za filmem?

Reżyserem filmu "Klątwa" jest Tomasz Konecki ("Testosteron", "Lejdis", "Listy do M. 3"), a scenariusz jest dziełem Julity Olszewskiej ("W spirali", "Alicja i żabka").

W role głównych bohaterek, czyli Moni i Nastki, wcielają się Agnieszka Więdłocha ("Planeta singli", "Czas honoru") oraz Vanessa Aleksander ("Sala samobójców. Hejter", "Rojst", „"he Office PL"). W produkcji wystąpiły również Danuta Stenka ("Akademia pana Kleksa", "Nigdy w życiu!"), Anna Nehrebecka ("Chce się żyć", "Śleboda") oraz Iwona Bielska ("Wesele", "Klara").

W role męskie wcielają się z kolei Rafał Rutkowski ("Lejdis", "Planeta singli", "Listy do M. 2"), Piotr Trojan ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Rojst") oraz Philippe Tłokiński ("Belfer", "Kurier").

Film został wyprodukowany przez Wonder Films.

O czym opowiada film?

Głównymi bohaterkami komedii są Monia (Agnieszka Więdłocha) i Nastka (Vanessa Aleksander) – siostry, choć na pierwszy rzut oka wyglądają, jakby pochodziły z zupełnie innych światów. Jedna twardo stąpa po ziemi, pnie się po szczeblach kariery i szczegółowo planuje każdy aspekt życia. Tymczasem druga żyje chwilą, żongluje zleceniami i nie myśli o przyszłości dalszej niż ta, która jest opisana w aktualnym horoskopie. Jest jednak coś, co bez wątpienia je łączy. Jednak to nie pasja do wypieków, ale fatum, przez które nieustannie mierzą się z kolejnymi problemami. Choć i na pecha mają zupełnie inne sposoby. Czy nadchodzące wydarzenia zdołają im przypomnieć, czym tak naprawdę jest siostrzana miłość?

Kiedy trzy pokolenia kobiet z przeklętego rodu pojawiają się w jednym miejscu, wydarzyć się może dosłownie wszystko. "Jest to jednak nie wstęp do horroru, ale ciepłej komedii opowiadającej o sile kobiet i rodzinnych więzach" – zapewnia dystrybutor. Bohaterki dzielnie stawiają czoła kolejnym wyzwaniom, pakują się przy tym w niezłe tarapaty i przeżywają niezliczone przygody. Czy kres ich problemom mogą położyć rzucenie kontrklątwy, śmierć jednego z członków rodziny, zadośćuczynienie za krzywdę, a może wizyta u internetowej wróżki? Jaką rolę w tej historii odegra znienawidzona siostra bliźniaczka babci Heleny (Anna Nehrebecka), czyli starsza o całe pięć minut Aniela (Iwona Bielska)? I czy chłopakom z Tindera w ogóle można wierzyć? Dowiemy się tego już wkrótce!

Fabuła "nie bierze jeńców"

"Klątwa" to film, w którym pierwsze skrzypce grają kobiety, dlatego cieszę się, że jego premiera przypada właśnie w ich święto. Moje bohaterki to niezwykle charyzmatyczne postacie o silnych osobowościach i ugruntowanych przekonaniach, grane przez najlepsze polskie aktorki. Ciążąca nad nimi "Klątwa" wystawia je na zabawne, często absurdalne próby, stając się osią szalonej fabuły, która nie bierze jeńców. Nie mogę się doczekać, aż "Klątwa" trafi do szerokiej widowni – komentuje reżyser Tomasz Konecki.