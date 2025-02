Film "100 dni do matury" wszedł do kin 28 lutego.

O czym jest film?

Głównym bohaterem filmu jest Kapsel, imprezowicz z klasy maturalnej, który postanawia zhakować system Ministerstwa Edukacji, by zmienić wyniki matur i zatrzymać swoją paczkę przyjaciół na jeszcze jeden rok młodzieńczej beztroski.

Reklama

"100 dni do matury" reklamowana jest jako "produkcja o młodych i dla młodych, z brawurową akcją w tle". Film porusza tematy związane z dojrzewaniem, przyjaźnią, pasjami, a także presją, z jaką mierzą się młodzi ludzie.

Pierwszy taki film

Projekt jest innowacyjnym połączeniem świata influencerów z branżą filmową – po raz pierwszy w Polsce wykorzystano tak szeroko zasięg twórców internetowych w pełnometrażowej produkcji filmowej.

Zainteresowanie pokazami w całej Polsce z dnia na dzień jest coraz większe – donosi dystrybutor. "Produkcja ma szansę stać się jedną z najbardziej popularnych i istotnych opowieści o współczesnej polskiej młodzieży" – czytamy w informacji prasowej.

Patronat ministry edukacji

Reklama

Współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej to dla nas ogromne wyróżnienie i okazane zaufanie. To pokazuje, że ten film ma znaczenie nie tylko rozrywkowe, ale i edukacyjne. Wierzymy, że "100 dni do matury" będzie impulsem do ważnych rozmów w szkołach i domach o emocjach i wyzwaniach, z jakimi mierzy się młodzież – mówi Łukasz Wojtyca, prezes zarządu Ekipa Holding.

Kto stoi za filmem?

W obsadzie znaleźli się zarówno popularni influencerzy bez doświadczenia aktorskiego, w tym Bartek Laskowski (Świeży), Hania Puchalska (HiHania), Patryk Baran (Mortalcio), Bartek Kubicki, Pola Sieczko, Kinga Banaś, Julita Różalska, Alan Kowalczewski (Posti), Dominik Kwolczak (Kwolczi), Patryk Lubaś (Qry), jak i wybitni polscy aktorzy – Małgorzata Foremniak ("PitBull"), Jacek Koman ("Konklawe"), Piotr Głowacki ("Bogowie"), Jowita Budnik ("Ptaki śpiewają w Kigali") i Radosław Krzyżowski ("Belfer").

Za kamerą stanął Mikołaj Piszczan, który wyreżyserował film według scenariusza Łukasz Zdanowski. Za zdjęcia odpowiada Cezary Stolecki, za reżyserię obsady – Miłosz Sawicki, za kostiumy – Małgorzata Fudala, za charakteryzację – Weronika Zielińska, za scenografię – Ewa Mroczkowska, za dźwięk – Marcin Kasiński, Kacper Habisiak i Jarosław "Bodo" Bajdowski, za montaż – Filip Wojciechowski i Helena Wieczorek.

Muzykę skomponował Antoni Wojnar, kierowniczką produkcji była Aleksandra Musiał, producentką liniową – Dagmara Bagnecka (Watchout Studio), producentami – Konrad Dudziński (Watchout Studio) i Łukasz Wojtyca (Ekipa Holding), Mateusz Kowalczyk i Anna Zychowicz (Laniakea Pictures), producentem ds. finansowych – Błażej Pieczonka (Laniakea Pictures).

Czym jest Ekipa Holding?

W związku z dynamicznym rozwojem grupy influencerskiej EKIPA oraz chęcią rozbudowy działań w nowych branżach w 2020 roku powstała EKIPA Holding S.A. Do grupy kapitałowej została przeniesiona cała działalność operacyjna oraz powołane zostały podmioty wyspecjalizowane w nowych branżach, aby uzupełnić i rozwijać grupę kapitałową EKIPA Holding. EKIPA Holding jako spółka dominująca wspiera spółki zależne, które zajmują się działalnością operacyjną, każda wyspecjalizowana w swojej branży. Jako ogół jesteśmy grupą, której podstawowym celem jest dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki na różnych płaszczyznach. Podstawą działalności EKIPA Holding jest akumulowanie, zarządzanie i komercjalizacja bezpośrednio lub przez spółki celowe wytwarzanych w grupie praw autorskich, brandów i marek. EKIPA Holding SA. jest 100-procentowym udziałowcem w spółkach: EKIPA Management, EKIPATONOSI, EKIPA Events, LANIAKEA PICTURES, GGBAY, BRAINCHILD i Kraków Kings oraz posiada 89,29 proc. udziałów w spółce ESSA Co sp. z o. o. i 52,40 proc. udziałów w EKIPA Investments ASI.