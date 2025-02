Serial "Królowe podziemia" ("Dope Girls") trafił w całości na platformę Max.

O czym jest serial?

Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial "Królowe podziemia" przedstawia historię konserwatywnej wdowy i samotnej matki, która zakłada cieszący się popularnością klub nocny, a wraz z nim rozwija kokainowe imperium. Kate Galloway szybko staje się najniebezpieczniejszą kobietą w całym Londynie.

Sześcioodcinkowy dramat kryminalny został osadzony w londyńskiej dzielnicy Soho tuż po I wojnie światowej. Kate Galloway, niedawno owdowiała gospodyni domowa, przenosi się do Londynu wraz z nastoletnią córką Evie i wykorzystuje rodzącą się modę na nocne rozrywki, zakładając własny klub – The 33.

Główna bohaterka musi pogodzić się ze swoją drugą córką Billie, z którą od dawna nie łączą jej bliskie relacje. Billie jest mieszkającą w stolicy Anglii artystką desperacko pragnącą spełnić swoje marzenie o byciu sławną tancerką.

Gdy Kate i Billie zabijają syna znanego gangstera, muszą zrobić wszystko, żeby ukryć prawdę przed jego potężną rodziną mafijną, a szczególnie jego matką chrzestną Isabellą i sponiewieranym wojną bratem, Lucą.

Kto stoi za serialem?

Twórcami seriali i głównymi scenarzystami są Alex Warren ("Być człowiekiem") i Matthew Jacobs Morgan ("Platforma"), którzy inspirowali się książką Marka Kohna "The Birth of the British Drug Underground".

Za kamerą stanęły Miranda Bowen ("Obsesja Eve") i Shannon Murphy ("Obsesja Eve", "Babyteeth").

Rolę głównej mafiozki Kate Galloway gra rozchwytywana ostatnio Julianne Nicholson ("Paradise", "Dream Scenario", "Blondynka"), a partnerują jej Eliza Scanlen ("Małe kobietki", "Babyteeth", "Ostre przedmioty"), Umi Myers ("Bob Marley: One Love", "Milczący świadek"), Eilidh Fisher ("The Outrun", "Siła", "Konsekracja"), debiutujący na ekranie aktor teatralny Michael Duke, Ian Bonar ("Skyfall", "Pokuta", "Miłosna układanka"), Dustin Demri-Burns ("Kulawe konie", "Wielka", "Złotko"), Geraldine James ("Sherlock Holmes", "Dziewczyny z kalendarza", "Arthur"), Rory Fleck Byrne ("Będzie bolało", "Akademia wampirów", "Cudzoziemiec"), Priya Kansara ("Bridgertonowie", "Bękart z piekła rodem", "Miłe towarzystwo") oraz Jordan Kouamé ("Mocny temat", "Malpractice", "W komnatach Wolf Hall").

100 proc. na TAK

Na portalu RottenTomatoes pojawiły się pierwsze recenzje "Królowych podziemia". Jak to nowość, serial oceniło dopiero niewielu krytyków, konkretnie pięcioro, niemniej nie zmienia to faktu, że wszystkie opinie są przychylne, co daje produkcji 100 proc. pozytywnych ocen.