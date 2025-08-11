Serial "Krawcowa z Madrytu" będzie można oglądać na antenie Romance TV od 6 września w każdą sobotę o godz. 20:00 i 21:00.

O czym jest serial?

Hiszpania stoi na krawędzi wojny domowej. Piękna krawcowa Sira udaje się za swoim kochankiem do Maroka, traci majątek i w końcu zostaje aliancką szpieżką. Ten pasjonujący serial kostiumowy jest ekranizacją bestsellerowej powieści o tym samym tytule autorstwa Maríi Dueñas.

Co czeka na widzów w pierwszych odcinkach?

Sira jest skromną młodą kobietą, która swoje życie poświęciła pracowni krawieckiej, w której pracuje też jej matka, Dolores. Sira zaręcza się z pierwszym mężczyzną, który się do niej zalecał. To Ignacio, prosty urzędnik państwowy. Jednak jest również Ramiro pracujący jako sprzedawca w sklepie z maszynami do pisania i to on budzi w Sirze pożądanie… To właśnie z nim bohaterka ucieka do obcego kraju, gdzie musi poradzić sobie bez pieniędzy i bez szansy na powrót do Hiszpanii. Przybywa do Tetuanu i spotyka Candelarię, która zaprasza ją do swojego pensjonatu.

Sirze uda się otworzyć pracownię krawiecką, która przyciągnie najznamienitsze osobistości. W międzyczasie planuje ona ściągnąć z Madrytu swoją matkę. Gdy spotka tajemniczego angielskiego dżentelmena, jej życie odmieni się na zawsze...

Światowy fenomen

Hiszpański serial z lat 2013-2014 zdobył popularność na całym świecie. Zdjęcia kręcono w Lizbonie, Madrycie i Maroko, a widzowie mogą oglądać na ekranie Adrianę Ugartę ("Fatamorgana") w roli głównej czy Albę Flores ("Dom z papieru").