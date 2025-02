Serial "Zełensky Story" swoją premierę miał w środę 26 lutego o godz. 22:00 w BBC Brit, a pierwszy odcinek jest już dostępny także na platformie BBC Player. Analogicznie rzecz się będzie miała za tydzień i dwa tygodnie z kolejnymi z trzech odcinków.

O czym jest serial?

"Zełensky Story" to serial dokumentalny zrealizowany przez specjalizującego się w biografiach Michaela Waldmana ("The Mysterious Mr. Lagerfeld"), który współreżyserował produkcję wraz z innym uznanym dokumentalistą, Louisem Lee Rayem ("The Trump Show").

Na trzy godzinne odcinki powstałe w wyniku kilku podróży filmowców do Ukrainy składają się rozmowy z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, jego żoną Ołeną, przyjaciółmi oraz najbliższymi współpracownikami.

Wywiady wzbogacono materiałami dokumentującymi aktorską karierę Wołodymyra Zełenskiego oraz aktualnymi – z czasów w roli męża stanu, dyplomaty oraz przywódcy narodu w trakcie wojny z Rosją wywołanej przez Władimira Putina.

W pierwszym odcinku twórcy programu przedstawili aktorską drogę Zełenskiego, w drugim – opowiedzieli o jego przejściu do świata polityki oraz inwazji Putina na Ukrainę, w trzecim – o trudnych doświadczeniach przywódcy państwa wciągniętego w konflikt zbrojny.

"On zawsze wygrywa"

Do mojej obecnej pracy wniosłem z tamtych [aktorskich] czasów tę umiejętność komunikacji z ludźmi. Bo trzeba próbować. Naprawdę uwielbiałem ludzi, uwielbiałem się z nimi komunikować– mówi w serialu Wołodymyr Zełenski.

Nigdy nie mówiłam tego na głos: po cichu liczyłam, że on nie wygra wyborów. Ale wygrał... On zawsze wygrywa – wyznaje z kolei Ołena Zełenska.

Świetne recenzje

Serial zbiera doskonałe recenzje za granicą. "Możesz poczuć człowieczeństwo emanujące od prezydenta Ukrainy" - pisze o "Zełensky Story" krytyczka brytyjskiego "Guardiana" Lucy Mangan, przyznając produkcji 4 gwiazdki na 5 możliwych. "Gdy oglądasz ten dokument, pokazujący niesłychaną drogę niegdysiejszego komika do pozycji wzorowego męża stanu, czujesz, że jesteś świadkiem narodzin bohatera. [...] Jest to szczegółowy portret wyjątkowego człowieka w wyjątkowym momencie dla jego ojczyzny" – dodaje recenzentka.

"Doskonały", "znakomity", "wspaniały" – tak piszą o nim z kolei "The Daily Mail", "The Daily Telegraph" oraz "The Sunday Times". "The Independent" wskazuje zaś na merytoryczne walory produkcji, opisując ją jako "dokładną, taktowną, wnikliwą", a przy tym również "niezwykle porywającą".

Na portalu filmowym IMDb dokument ma wysoką notę 8.1/10.