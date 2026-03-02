Piąty sezon serialu "Uroczysko" będzie można oglądać od poniedziałku, 2 marca, na antenie TV4 o godzinie 20:00, a kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku o tej samej porze.

O czym jest serial?

Historia rozpoczęła się, kiedy komisarka Agata Wilczewska (w tej roli Katarzyna Ucherska) przybywa do, z pozoru sielskiego, Uroczyska. Na Dolnym Śląsku chce rozpocząć nowe życie, po ucieczce sprzed ołtarza, od niewiernego narzeczonego Maćka (Damian Kulec). W Uroczysku poznaje szefa lokalnej komendy – komisarza Filipa Ziomeckiego (Antoni Królikowski). Są jak ogień i woda, ale mimo to świetnie się uzupełniają. To ważne, bo w Uroczysku trup ścieli się gęsto, spraw do rozwiązania przybywa, a lokalna społeczność ukrywa niejeden sekret. W codziennej pracy wspierają ich posterunkowi Zuza (Julita Koper) i Olek (Jakub Dąbrowski). Pomocą służą też bliscy Filipa, ojciec Edward (Robert Gonera) i brat Marek (Przemysław Cypriański).

W 3. sezonie do Uroczyska, które właśnie potwierdziło swój status turystycznej perły regionu, przybyła Anka Król (w tej roli nowa gwiazda serialu – Honorata Witańska), która musi wesprzeć zespół komendy. Nowa policjantka wyjechała z Uroczyska wiele lat temu, ale teraz wróciła – na stałe.

Z kolei w 5. sezonie do obsady dołącza jeden z najpopularniejszych polskich aktorów, Jan Wieczorkowski. Gwiazdor w "Uroczysku" wciela się w postać tajemniczego pisarza, którego niedoszła żona komisarza Filipa Ziomeckiego (Antoni Królikowski) pozna na górskim szlaku. Kasia (Sylwia Drzycimska), po tym jak w finale poprzedniego sezonu Filip porzucił ją przed ołtarzem, postanowi o nim zapomnieć, w czym ma jej pomóc samotna wyprawa w góry Izerskie. Podczas wędrówki spotka interesującego mężczyznę (Jan Wieczorkowski), który udzieli jej paru rad na temat trasy, jaką wybrała. Wywiąże się między nimi szczera choć krótka rozmowa i każde ruszy w swoją stronę, ale to nie będzie ich ostatnie spotkanie. Wkrótce pisarz odegra kluczową rolę w wydarzeniach, jakie zaważą na dalszych losach bohaterów.

Wieczorkowski i Królikowski, którzy mieli już okazję grać razem m.in. w filmie "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" i serialu "Czas honoru", na planie nie kryli radości z kolejnej okazji do współpracy, a powitanie mimo mroźnych warunków, w jakich kręcono ich wspólne sceny, było niezwykle ciepłe.

Dobrze że jesteś, Janek, naprawdę! – usłyszał już pierwszego dnia zdjęciowego Jan Wieczorkowski od odtwórcy głównej roli w serialu Czwórki. Naprawdę cieszymy się, że dołączyłeś do "Uroczyska".

Właśnie byłem świadkiem sceny – milion dolarów! Naprawdę. Ujęcie tak dobre, stary… Wow! – sypały się komplementy. Z Jankiem Wieczorkowskim pracuje się super. To już kolejny wspólny projekt. Zawsze jest bardzo sympatycznie, zawodowo – ekscytował się Królikowski.

Zawsze dobrze! – zdecydowanie stwierdził Jan Wieczorkowski, zapytany, jak jemu pracuje się z Antkiem. I dodał w odpowiedzi na pytanie o pracę w serialu: Ja we Wrocławiu bardzo lubię pracować. W ATM-ie to już jest moja chyba trzecia produkcja. Wcześniej była "Fala zbrodni", później była "Pierwsza miłość", no i teraz jest ta i jeszcze przed nami wiele, wiele innych produkcji, więc zawsze fajnie.

Myślę, że Janek Wieczorkowski zaskoczy widzów "Uroczyska" – zapowiedział Antoni Królikowski. Będzie ciekawie. Możecie nam wierzyć. Janek, jakiego jeszcze nie znaliście. To będzie coś zupełnie nowego! – dodał.

Mamy naprawdę fajną historię do przeprowadzenia i też nie możemy za dużo zdradzać, ale będzie naprawdę dużo emocji. Ten sezon napisze takie scenariusze, jakich jeszcze nigdy nie widziało nawet "Uroczysko", tak że, drodzy widzowie, jest na co czekać – podsumował.

Antek wszystko już powiedział, a ja – im starszy, tym mniej mówię. Poza tym mam takie postanowienia noworoczne, żeby mniej mówić, mniej myśleć, więcej obserwować – wyznał Wieczorkowski.

Ale pięknie to się przekłada też na twoją postać, Janku – skwitował Królikowski.

Co się wydarzy w piątym sezonie?

W nowym sezonie zobaczymy, jakie konsekwencje będzie miała ucieczka Filipa (Antoni Królikowski) sprzed ołtarza. Przekonamy się, czy on i Agata (Katarzyna Ucherska) będą wreszcie razem i czy Marcinowi (Adam Kuzycz-Berezowski) uda się utrzymać równowagę, którą z takim trudem odzyskał. Odkryjemy, co takiego ukrywa przed światem Anka (Honorata Witańska) i na jaki krok od dawna próbuje zebrać odwagę. Zaskoczą nas niespodzianki i poważne wyzwania, jakie los zgotuje Edwardowi (Robert Gonera) i Markowi (Przemysław Cypryański). Poznamy też nowych, intrygujących bohaterów i dowiemy się, jak Zuza (Julita Koper) i Olek (Jakub Dąbrowski) radzą sobie z opieką nad dzieckiem Olafa, kim okaże się nowy właściciel lokalnego baru oraz co dalej z parą morderców, udających sympatyczne małżeństwo podróżników.

Co się wydarzy w konkretnych odcinkach?

Odcinek 209 – emisja: poniedziałek, 2 marca o godz. 20:00 – w pierwszym odcinku nowego sezonu Filip tęskni za Agatą, czyli komisarz Wilczewską (Katarzyna Ucherska) i... dostaje pięścią w twarz. A to wszystko z miłości... Tymczasem podinspektor Marcin Walicki (Adam Kuzycz-Berezowski) i komisarz Anka Król (Honorata Witańska) prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia 22-letniej Julii. Ojciec dziewczyny obawia się, że to porwanie. Gdy ciało młodej studentki zostaje znalezione na wysypisku śmieci, policjanci zdają sobie sprawę, że fotografia nie kłamie. Badana przez starszego posterunkowego Olka Galosa (Jakub Dąbrowski) aplikacja randkowa sugeruje, że "ostatnia dziewica" na roku szukała miłości w internecie. Czym ubrudzi swoje ręce tajemniczy Ogrodnik – ziemią czy krwią? Anka stwierdza bez wahania, że morderca chciał ukarać swoją ofiarę nawet po śmierci.

Odcinek 210 – emisja: wtorek, 3 marca o godz. 20:00 – chyba po raz pierwszy to nie Filip ustala zasady. Czy błysk noża sprawi, że sprawiedliwości stanie się zadość? Ojciec zamordowanej Julii skrywa sekret, za sprawą którego policjanci wpadną na bardzo ważny trop. Trzeba jeszcze ustalić, w jaki sposób zwłoki dziewczyny znalazły się na wysypisku śmieci. Wyżłobienia w ziemi zwracają uwagę czujnego Olka. Podczas gdy Ogrodnik skacze z kwiatka na kwiatek, niczego nieświadoma Beata postanawia wrócić do swojego oprawcy. Jej owinięte w prześcieradło ciało jest sporym zaskoczeniem dla Marcina. Na komendzie pojawia się przerażona Kasia – Filip jest w niebezpieczeństwie!

Odcinek 211 – emisja: środa, 4 marca o godz. 20:00 – poranny trening Joanny i Daniela kończy się niespodziewanie eksplozją. Wezwani na miejsce policjanci nie tracą głowy, w przeciwieństwie do żony znanego biznesmena... Filip z Marcinem nabierają podejrzeń, bo Poniatowski nieźle się trzyma jak na świeżo upieczonego wdowca. Co wspólnego z tragicznym wypadkiem miał trener personalny i samodzielnie wykonana bomba? Przesłuchanie konkurencji przynosi istotne informacje. Podobnie jak zgłoszenie Mieszka, który twierdzi, że wie, kto zabił jego macochę. Niespodziewanie ksiądz Marek daje się przekupić podarowaną kiełbasą. W tle milionowe przetargi na kontrakty budowlane i karalne groźby.

Odcinek 212 – emisja: czwartek, 5 marca o godz. 20:00 – przeszukanie auta i mieszkania Daniela przynoszą efekty – podejrzany w sprawie morderstwa Joanny Poniatowskiej zostaje aresztowany. Na komendzie pojawia się Artur z informacją, która będzie dla Filipa i Marcina szokiem. Ładunek C4 to nie przelewki, tylko kto miał dostęp do materiałów wybuchowych? Sprawa wikła się coraz bardziej, a policjanci czują, że dali się wmanewrować. Okazuje się, że każdy mógł mieć motyw, wszystko wzajemnie się wyklucza, a nowe ślady prowadzą donikąd. Nowy właściciel baru nazywa Kordasa Alfa Bykiem, a Rosińska twierdzi, że faceci to świnie. Kto ma rację?

Kto stoi za serialem?

Serial reżyseruje Kamila Fidler ("Gliniarze", "Na sygnale", "Pierwsza miłość") według scenariusza Błażeja Przygodzkiego ("Znaki", "Sprawiedliwi – Wydział kryminalny", "Policjantki i policjanci") i jego zespołu.