Pierwsze dwa odcinki trzeciego sezonu serialu "Veronika" zostaną udostępnione 26 marca na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień.

O czym będzie trzeci sezon?

Po wypadku Tomasa Veronika (Alexandra Rapaport) próbuje za wszelką cenę utrzymać rodzinę razem, a sama zmaga się z traumą i coraz silniejszymi, niepokojącymi wizjami. Gdy znika Nils – syn żużlowca Toma – całe miasteczko Älvsbruk mobilizuje się i rozpaczliwie go poszukuje. Wkrótce okazuje się, że chłopiec nie żyje, a śledztwo w sprawie jego śmierci szybko się komplikuje. Podejrzenia padają na drużynę żużlową, lokalny gang motocyklowy oraz osoby z najbliższego otoczenia Nilsa. Na jaw zaczynają wychodzić dawne konflikty i skrywane od lat tajemnice. Wizje Veroniki okazują się kluczem do zrozumienia tego, co naprawdę się wydarzyło – mimo narastającego napięcia i rozpadających się relacji. Dochodzenie wielokrotnie zmienia kierunek i prowadzi do wstrząsającego odkrycia, które wywraca wszystko do góry nogami. Finał sezonu stawia Veronikę przed trudnym wyborem, który na zawsze wpłynie na przyszłość jej rodziny.

O czym był drugi sezon?

W drugim sezonie Veronika Gren (Alexandra Rapaport) nadal próbowała uporać się z demonami przeszłości i niewyjaśnionymi wizjami, które nie dawały jej spokoju. Z niecierpliwością czekała, aż znów założy policyjny mundur i spróbuje odzyskać utracony spokój. W miarę rozwoju akcji Veronika została wciągnięta w mroczną zagadkę morderstwa, której ślady sięgały aż sześciu dekad wstecz. Balansująca między światem żywych a umarłych Veronika powoli traciła kontrolę. Nieuchronny ciąg wydarzeń postawił pod znakiem zapytania wszystko, co udało jej się odbudować.

O czym był pierwszy sezon?

Policjantka Veronika Gren (Alexandra Rapaport), matka dwójki dzieci, boryka się ze skomplikowanym życiem rodzinnym i skrywanym uzależnieniem od leków. Kiedy zaczynają się dziać dziwne rzeczy i pojawia się przed nią zmarły chłopiec, Veronika sądzi, że postradała zmysły. W końcu zaczyna podejrzewać, że chłopiec nie jest iluzją. Niebawem Veronika angażuje się w śledztwo w sprawie morderstwa, które sięga głębiej niż ktokolwiek w mieście przypuszcza. Wtedy dowiaduje się o zabójstwie dwóch nastoletnich dziewcząt... Veronika musi znaleźć związek między tymi sprawami, żeby zapobiec ponownemu atakowi zabójcy. Ale czy ktokolwiek jej uwierzy?

Kto stoi za serialem?

W serialupojawia się kilka czołowych nazwisk skandynawskiego przemysłu filmowego, w tym wspomniana już Alexandra Rapaport ("Gåsmamman) w tytułowej roli oraz Tobias Santelmann ("Witamy na odludziu") w roli jej męża Tomasa. W pozostałych rolach występują Arvin Kananian, Olle Sarri, Isac Calmroth, Per Graffman, Sarah Rhodin, Wilma Lidén i Eddie Eriksson Dominguez.

Rapaport jest ponadto producentką wykonawczą serialu, zaś funkcję showrunnerów i scenarzystów pełnią Katja Juras i Anna Ströman Lindblom ("Gåsmamman"). Za kamerą stanął Jonas Alexander Arnby ("Wojna światów"). Zdjęcia kręcono w Szwecji w miejscowościach Dannemora, Gimo i Österbybruk.