Nowy, już 24. sezon hitu kryminalnego "Policjantki i policjanci" zadebiutuje na antenie TV4 i na platformie Polsat Box Go już dziś, 2 marca, o godz. 19:00; kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do piątku.

Co się wydarzy w nowym sezonie?

Na komendzie powieje wiatr zmian. Komendant Witacki (Paweł Okoński) i jego ekipa będą musieli zmierzyć się z zagrożeniem, jakiego jeszcze nie doświadczyli. Czy policjanci pozostaną zjednoczeni czy też przeciwnikowi uda się ich podzielić? To jedno z wielkich pytań rozpoczynającego się sezonu "Policjantek i policjantów".

Reklama

Nie mniej wyzwań czeka bohaterów w życiu osobistym. Na Mikołaja Białacha (Mariusz Węgłowski) jak grom z jasnego nieba spadną druzgoczące wieści. W desperacji będzie gotów na decyzje, które mogą go wiele kosztować.

Dla Marka (Wojciech Sikora) i Natalii (Anna Bosak) skutki ostatnich przeżyć okażą się poważniejsze niż przypuszczali, przez co pojawią się także kłopoty z synem Marka, Igorem (Ignacy Kwieciński).

Reklama

Daria (Magdalena Kocoń), mimo swoich uczuć do Bartka (Miłosz Błach), będzie starała się pogodzić z tym, że wybrał Edytę (Klara Williams) i przekonać go, że kibicuje ich wspólnemu szczęściu.

Lena (Alicja Dąbrowska), na dobre powróci do pracy i bacznie obserwować będzie poczynania Kostyry (Krzysztof Zych), o którego przeszłości wie znacznie więcej, niż mówi.

Miłosz "Góral" Bachleda (Paweł Kowalczyk) z kolei, mimo niezadowolenia ze zmian na komendzie, jako ojciec dwójki dzieci i kochający mąż, najbardziej pochłonięty będzie sprawami rodzinnymi i codziennymi obowiązkami.

Co się wydarzy w poszczególnych odcinkach?

Wiosenny sezon już w pierwszym tygodniu emisji obfitować będzie w emocje, trzymające w napięcia wydarzenia i dramatyczne sytuacje.

Odcinek 1371 – emisja: poniedziałek, 2 marca o 19:00 – policjanci dostają dramatyczne zgłoszenie – zaginęło dziecko. W szkole na podkomisarza Miłosza Bachledę i aspiranta sztabowego Mikołaja Białacha czeka zrozpaczona matka. Wychowawczyni pokazuje policjantom monitoring. Widać na nim jak zamaskowany mężczyzna siła wciąga chłopca do busa. Natychmiast ogłoszony zostaje Child Alert. Rozpoczyna się walka z czasem. Tymczasem Mikołaj otrzymuje wstrząsającą wiadomość. Jak na nią zareaguje?

– policjanci dostają dramatyczne zgłoszenie – zaginęło dziecko. W szkole na podkomisarza Miłosza Bachledę i aspiranta sztabowego Mikołaja Białacha czeka zrozpaczona matka. Wychowawczyni pokazuje policjantom monitoring. Widać na nim jak zamaskowany mężczyzna siła wciąga chłopca do busa. Natychmiast ogłoszony zostaje Child Alert. Rozpoczyna się walka z czasem. Tymczasem Mikołaj otrzymuje wstrząsającą wiadomość. Jak na nią zareaguje? Odcinek 1372 – emisja: wtorek, 3 marca o 19:00 – sierżant Daria Włodarczyk i posterunkowy Bartosz Sołtys dostają pilne wezwanie w sprawie pojazdu stojącego na włączonym silniku. Szybko okazuje się, że to nie jest zwykłe zgłoszenie. W chłodni dostawczaka policjanci znajdują zmarzniętego mężczyznę. Poszkodowany szybko trafił do szpitala. Lekarz informuje funkcjonariuszy, że temperatura ciała pacjenta wynosiła 29 stopni – musiał przebywać w chłodni kilka godzin. Patrol piąty ustala, że pojazd, w którym znaleziono wychłodzonego mężczyznę należy do firmy transportowej. Właściciel przedsiębiorstwa twierdzi, że za samochód było odpowiedzialnych jego dwóch pracowników. Czy to oni stoją za zamknięciem poszkodowanego w chłodni? A może to był wypadek? Bartek jest szczęśliwy przy nowej partnerce, Edycie. Czy policjant znalazł w końcu prawdziwą miłość?

– sierżant Daria Włodarczyk i posterunkowy Bartosz Sołtys dostają pilne wezwanie w sprawie pojazdu stojącego na włączonym silniku. Szybko okazuje się, że to nie jest zwykłe zgłoszenie. W chłodni dostawczaka policjanci znajdują zmarzniętego mężczyznę. Poszkodowany szybko trafił do szpitala. Lekarz informuje funkcjonariuszy, że temperatura ciała pacjenta wynosiła 29 stopni – musiał przebywać w chłodni kilka godzin. Patrol piąty ustala, że pojazd, w którym znaleziono wychłodzonego mężczyznę należy do firmy transportowej. Właściciel przedsiębiorstwa twierdzi, że za samochód było odpowiedzialnych jego dwóch pracowników. Czy to oni stoją za zamknięciem poszkodowanego w chłodni? A może to był wypadek? Bartek jest szczęśliwy przy nowej partnerce, Edycie. Czy policjant znalazł w końcu prawdziwą miłość? Odcinek 1373 – emisja: środa, 4 marca o 19:00 – patrol szósty rozpoczyna kolejny dzień w pracy. Zaginęła matka z dzieckiem. Siostra kobiety jest przerażona – przyjechała właśnie w odwiedziny, ale w domu nie ma nikogo… Ostatni raz kobiety widziały się kilka tygodni wcześniej, podczas gender reveal – nowego w Polsce typu imprezy z okazji poznania płci dziecka. Kiedy aspiranci Natalia Mróz – Korwicka i Marek Korwicki pytają o ojca – okazuje się, że to prawdopodobnie szef zaginionej. Podobno jednak nie był zadowolony z tej ciąży. Policjanci podejrzewają porwanie, ale prawda okaże się zaskakująca nawet dla tak doświadczonych gliniarzy jak Natalia i Marek. Tymczasem Kostyra ma wobec tej pary pewne plany…

– patrol szósty rozpoczyna kolejny dzień w pracy. Zaginęła matka z dzieckiem. Siostra kobiety jest przerażona – przyjechała właśnie w odwiedziny, ale w domu nie ma nikogo… Ostatni raz kobiety widziały się kilka tygodni wcześniej, podczas gender reveal – nowego w Polsce typu imprezy z okazji poznania płci dziecka. Kiedy aspiranci Natalia Mróz – Korwicka i Marek Korwicki pytają o ojca – okazuje się, że to prawdopodobnie szef zaginionej. Podobno jednak nie był zadowolony z tej ciąży. Policjanci podejrzewają porwanie, ale prawda okaże się zaskakująca nawet dla tak doświadczonych gliniarzy jak Natalia i Marek. Tymczasem Kostyra ma wobec tej pary pewne plany… Odcinek 1374 – emisja: czwartek, 5 marca o 19:00 – strzelanina pod domem sędziego Marciniaka i ranna kobieta – podkomisarz Miłosz Bachleda i aspirant sztabowy Mikołaj Białach wraz z komisarzem Szulcem zmierzą się z trudną sprawą. Postrzelona została żona sędziego, straciła dużo krwi. Mężczyzna wyznaje, że ostatnio otrzymuje pogróżki i dziwne telefony. Nie dziwił się, bo w sądzie zawsze ktoś czuje się pokrzywdzony. Jednak obecnie Marciniak prowadzi sprawę brutalnej grupy przestępczej. Dziś miał przedłużyć areszt znanemu bandycie Gromnickiemu. Policjantom udaje się namierzyć telefon, z którego wysyłane zostały groźby – należy do mężczyzny, który współpracuje z Gromnickim. Trop wydaje się oczywisty, ale życie lubi pisać zaskakujące scenariusze… Tymczasem Białach musi wybrać pomiędzy swoimi zasadami, a chęcią ratowania zdrowia Oli. Co zrobi?

– strzelanina pod domem sędziego Marciniaka i ranna kobieta – podkomisarz Miłosz Bachleda i aspirant sztabowy Mikołaj Białach wraz z komisarzem Szulcem zmierzą się z trudną sprawą. Postrzelona została żona sędziego, straciła dużo krwi. Mężczyzna wyznaje, że ostatnio otrzymuje pogróżki i dziwne telefony. Nie dziwił się, bo w sądzie zawsze ktoś czuje się pokrzywdzony. Jednak obecnie Marciniak prowadzi sprawę brutalnej grupy przestępczej. Dziś miał przedłużyć areszt znanemu bandycie Gromnickiemu. Policjantom udaje się namierzyć telefon, z którego wysyłane zostały groźby – należy do mężczyzny, który współpracuje z Gromnickim. Trop wydaje się oczywisty, ale życie lubi pisać zaskakujące scenariusze… Tymczasem Białach musi wybrać pomiędzy swoimi zasadami, a chęcią ratowania zdrowia Oli. Co zrobi? Odcinek 1375 – emisja: piątek, 6 marca o 19:00 – sierżant Darię Włodarczyk, która źle się poczuła, zastąpi dziś podkomisarz Lena Szulc. Zaniepokojony Bartek postanawia zajrzeć do mieszkania koleżanki. Towarzyszy mu Edyta. Daria otwiera drzwi, jest bardzo słaba, nagle mdleje. Czy policjantka znów ma problemy z benzodiazepinami? Funkcjonariusz sprawdza jej mieszkanie, jednak nie znajduje nic poza witaminami. Co więc doprowadziło Darię do takiego stanu? Zaskakująca odpowiedź na to pytanie kryje się za drzwiami pewnej restauracji. W międzyczasie na komendzie kolejne, zaskakujące zmiany inspirowane przez podinspektora Kostyrę. Po pracy zmęczony Bartek znów spotyka się z Edytą, która ma mu coś ważnego do powiedzenia.