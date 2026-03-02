Pierwszy odcinek 20. sezonu "Gliniarzy" debiutuje już dziś, 2 marca, o godz. 17:00, a serial będzie można oglądać od poniedziałku do piątku w tych właśnie godzinach – oczywiście na antenie Polsatu.

Milion widzów dziennie

Ostatnie sezony "Gliniarzy" oglądało codziennie od poniedziałku do piątku średnio ponad milion widzów. Serial osiągnął 12 procent udziałów w grupie 4+ i 11 procent w grupie komercyjnej 16-59. To najlepszy wynik wśród wszystkich stacji telewizyjnych w tej porze emisji w obu grupach.

Reklama

Kto występuje w serialu?

Na ekrany powrócą znani i lubiani aktorzy: Ewelina Ruckgaber, Piotr Mróz, Arkadiusz Krygier, Tomasz Skrzypniak, Aleksander Mackiewicz, Natalia Brudniak, Radosław Rutkowski, Monika Miller, Dariusz Dłużewski, Zbigniew Kozłowski, Przemysław Saleta, Lea Olesiak, Łukasz Strzałka, Ewa Lorska, Magdalena Soczawa, Robert Szewczyk, Bartosz Winiarski, Michał Głowacki, Aleksandra Fronczak, Edyta Folwarska, Patrycja Franczak, Katarzyna Lipka, Remigiusz Fabich. Do zespołu dołączają nowe twarze: Jacek Rozenek, Paweł Hajnos, Krzysztof Cis i Maciej Ćwieluch.

Co się wydarzy?

Reklama

W sezonie 20. w serialu zachodzą duże zmiany. Na początku sezonu Olgierd (Arkadiusz Krygier) oraz Krystian (Tomasz Skrzypniak) pracują razem, ale to się zmienia, bo Krystian dostaje delegację poza Warszawę na kilka miesięcy. Olgierd rozpoczyna pracę z Krzyśkiem (Radosław Rutkowski), który dostaje awans na starszego aspiranta. Ich pierwsza, wspólna sprawa to zabójstwo w półświatku, w które jest zamieszany ich stały informator. Detektywi będą musieli odpowiedzieć na pytanie, czy ich człowiek jest winny.

Tymczasem w życiu prywatnym Olgierda trwa bardzo pozytywny okres. Policjant niedawno został dziadkiem, a jego córka Zosia (Patrycja Franczak) oraz jej urocze dziecko mieszkają razem z nim, dzięki czemu Olgierd może uczestniczyć w wychowywaniu wnuczki.

Kolejna stała para detektywów to Natalia (Ewelina Ruckgaber) i Kuba (Piotr Mróz), którzy bez zmian pracują razem. Działając w duecie rozwiązują najtrudniejsze sprawy – od złapania szefowej mafii, która za cel obrała sobie policjantów CBP, po rozwiązanie sprawy zabójstwa rolnika z małej miejscowości.

Dla Natalii jednak najważniejszym wątkiem sezonu będzie wątek osobisty. Jej syn Antek (Tobiasz Guguła-Apanasewicz) wraca do niej. Udało się go odnaleźć przy pomocy Interpolu. Natalia, jako matka nastolatka po bardzo trudnych przejściach, będzie musiała się wykazać wielką wrażliwością i empatią.

Trzecia para detektywów to Adam (Aleksander Mackiewicz) i Olga (Natalia Brudniak), którzy niezmiennie działają razem. Policjanci mają pełne ręce roboty, zajmując się rozmaitymi sprawami. Jedna z nich to konfrontacja z szajką złodziei rowerów, którzy działają w okolicach klubu judo prowadzonego przez Adama. Prowadząc śledztwo Adam odkrywa, że za kradzieżami i napadami na młodych ludzi, stoi jeden z jego dawnych, sportowych wychowanków. Po pracy Adam wspiera swoją rodzinę: kuzynkę Gośkę (Paulina Królak) i jej syna Patryka (Jacek Zieliński), który po postrzale bardzo powoli wraca do zdrowia.

W rozwiązywaniu kryminalnych spraw Adamowi i Oldze pomaga profiler Damian Głowacki (Remigiusz Fabich), który zaczyna z Olgą nawiązywać relacje nie tylko zawodowe.

W dużą aferę kryminalną wplątuje się aspirant Maja Brzeska (Lea Oleksiak). Maja w odważny sposób broni ofiarę przemocy, ale maltretowana kobieta okaże się być podatna na manipulację ze strony agresora. Ta sytuacja przysporzy Mai ogromne kłopoty.

W drugiej połowie sezonu na komendzie pojawi się zupełnie nowa postać: inspektor Janusz Woźniak. W tej roli do obsady dołącza Jacek Rozenek! Ten stary policyjny wyga przybywa z Biura Spraw Wewnętrznych, a jego głównym celem jest rozwój własnej kariery – za wszelką cenę. Między Woźniakiem a szefem CBP Robertem Szwarcem (Zbigniew Kozłowski) dojdzie do znaczącej konfrontacji.

W całym sezonie detektywi serialu "Gliniarze" rozwiążą kilkadziesiąt spraw, łapiąc w policyjnych obławach najróżniejszych przestępców – od najgorszych zwyrodnialców po błyskotliwych oszustów. Trzy główne pary: Olgierd-Krzysiek, Natalia-Kuba oraz Adam-Olga wspierają niezawodni młodsi aspiranci, technicy, informatorzy oraz patolog. Na ich tle wyróżniają się: specjalistka ds. cyberprzestępczości Żaneta (Monika Miller), młoda policjantka Roksana (Katarzyna Lipka), doskonale poinformowana współpracownica policji Vera (Edyta Folwarska) oraz prowadzący własne śledztwa Król ze służby ABN (Przemysław Saleta).