Premiera serialu "Duma i uprzedzenie" nastąpi jesienią 2026 roku na platformie Netflix.

Kto stoi za nową adaptacją?

Najnowsza "Duma i uprzedzenie" ma liczyć sześć odcinków. Za kamerą stanie Euros Lynn ("Heartstopper", "Torchwood", "Doktor Who"), który weźmie na warsztat scenariusz autorstwa Dolly Alderton ("Wszystko, co wiem o miłości").

Możliwość ponownej interpretacji tej wyjątkowej opowieści trafia się raz na pokolenie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. "Duma i uprzedzenie" Jane Austen to wzorzec komedii romantycznej – z radością studiowałam powieść, aby odkryć zarówno znane, jak i nowe sposoby ożywienia tej ukochanej książki. Współpraca z reżyserem Eurosem Lynem i naszą znakomitą obsadą to była czysta przyjemność. Nie mogę się doczekać, aż te zabawne i pełne sprzeczności postacie ożyją na ekranie, zarówno dla wiernych fanów powieści oraz tych, którzy jeszcze nie poznali Lizzie i pana Darcy'ego – wyznaje Dolly Alderton.

Film wyprodukuje Lisa Osborne ("W komnatach Wolfhall", "Jak zostać Elżbietą", "Mała Dorrit"), a producentami wykonawczymi będą Alderton, Lyn oraz debiutująca w tej roli Emma Corrin.

Kto występuje w nowej adaptacji?

Jeśli tę ostatnią kojarzycie głównie jako aktorkę, to dobrze kojarzycie. Emma Corrin znana jest przede wszystkim z nagrodzonej Złotym Globem roli księżnej Diany w megahicie Netflixa "The Crown", ale także z kinowego przeboju "Deadpool i Wolverine" i nowego sezonu kultowego serialu SF "Czarne Lustro". W nowej "Dumie i uprzedzeniu" aktorka wcieli się w główną bohaterkę, Elizabeth Bennet.

Możliwość sportretowania Elizabeth Bennet to zaszczyt życia– oznajmiła Corrin w oświadczeniu dla portalu Variety. Nie mogę się doczekać, by przywrócić tę ikoniczną historię nowemu pokoleniu – dodała.

Pana Darcy'ego zagra z kolei Jack Lowden ("Kulawe konie", "Mały topór", "Dunkierka") i choć szkocki aktor, a prywatnie mąż słynnej aktorki Saoirse Ronan, od lat jest bardzo ceniony, rola w ekranizacji najsłynniejszej powieści Jane Austen może okazać się przełomem w jego karierze.

Wiadomo już też, że w Panią Bennet, matkę Elizabeth, wcieli się laureatka Oscara Olivia Colman ("Faworyta", "Córka", "Hearstopper"), która zresztą miała już okazję współpracować z Emmą Corrin na planie "The Crown", gdzie wcielała się w postać królowej Elżbiety.

W pozostałych rolach wystąpią Rufus Sewell ("Dyplomatka", "Scoop") jako Pan Bennet, Freya Mavor ("Branża", "Wycieczka z trupem") jako Jane Bennet, Jamie Demetriou ("Stath Lets Flats", "Barbie") jako Pan Collins, Daryl McCormack ("Żywy czy martwy: Film z serii Na noże", "Powodzenia, Leo Grande") jako Pan Bingley, Louis Partridge ("Ród Guinnessów", "Sprostowanie") jako Pan Wickham, Rhea Norwood ("Heartstopper", "Kabaret") jako Lydia Bennet, Siena Kelly ("Czarne lustro", "Domino Day") jako Caroline Bingley, Fiona Shaw ("Obsesja Eve", "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I") jako Lady Catherine de Bourg oraz debiutujące na ekranie Hopey Parish jako Mary Bennet i Hollie Avery jako Kitty Bennet.

O czym jest "Duma i uprzedzenie"?

Akcja klasycznej powieści rozgrywa się w Netherfield w georgiańskiej Anglii. Pięć sióstr Bennet dorasta w przekonaniu, iż jedynym ich celem jest zdobycie mężów. Ale jedna z nich, Elizabeth, zna przynajmniej sto powodów, by nie brać ślubu. Kiedy pani Bennet słyszy ekscytującą wiadomość mówiącą, iż bogaty kawaler, wraz z kilkorgiem najbliższych przyjaciół, zamierza wynająć pobliski dworek, "węszy" znakomitą okazję znalezienia mężów dla swoich córek. Zgodnie z tym planem, najstarsza z sióstr usidla panicza Charlesa Bingleya. Ale gdy Elizabeth trafia na zabójczo przystojnego i snobistycznego pana Darcy'ego, który zdaje się być dla niej idealną partią, jej sercem zaczynają targać zarówno duma, jak i uprzedzenia. Czy zdoła je pokonać i znaleźć w końcu powód do poślubienia jakiegoś mężczyzny?

Liczne ekranizacje powieści

"Duma i uprzedzenie" to jedna z najczęściej ekranizowanych powieści. Tylko BBC adaptowało dzieło Jane Austen co najmniej sześć razy, w tym pierwszy raz już w roku 1938. Najbardziej znaną adaptacją BBC jest z kolei wersja z roku 1995, z Jennifer Ehle i Colinem Firthem w rolach głównych.

Wśród ekranizacji kinowych najbardziej znane to film z 1940 roku w reżyserii Roberta Z. Leonarda, z Greer Garson i sir Laurensem Olivierem, oraz wersja z 2005 roku w reżyserii Joe Wrighta, z Keirą Knightley i Matthew MacFadyenem.

"Duma i uprzedzenie" doczekała się także wersji bollywoodzkiej z Aishwaryą Rai i Martinem Hendersonem, a także wariacji pt. "Duma i uprzedzenie i zombie" – w wersjach książkowej i filmowej. Do ikonicznej powieści Jane Austen w znacznym stopniu nawiązuje także "Dziennik Bridget Jones" Helen Fielding.