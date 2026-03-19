Horror "Hokum" będzie straszył polskich widzów w kinach od 1 maja.

Kto stoi za filmem?

"Hokum" to nowy horror studia odpowiedzialnego za "Kod zła" oraz producenta hitu "Zniknięcia". Za kamerą stanął Damian Mc Carthy ("Dom osobliwości", "Wyspa mroku"), który napisał też scenariusz.

Kto występuje w filmie?

Główną rolę gra Adam Scott ("Rozdzielenie", "Studio", "Małpa", "Wielkie kłamstewka"), a partnerują mu David Wilmot ("Ród Guinnessów", "Anna Karenina", "Hamnet", "The Crown") oraz Austin Amelio ("The Walking Dead", "Hit Man").

O czym jest film?

W "Hokum" reżyser Damian Mc Carthy ponownie sięgnie po motyw izolacji i psychologicznego napięcia. Tym razem osadza historię w surowym, irlandzkim pejzażu, gdzie lokalny folklor miesza się z osobistą traumą bohatera.

Tym jest autor popularnych horrorów, Ohm Bauman, który przyjeżdża do położonego na odludziu starego zajazdu, by w okolicy rozsypać prochy swoich rodziców. Gdy odkrywa, że miejsce to, zgodnie z lokalną legendą, nawiedzone jest przez starożytną wiedźmę, zaczyna zadawać niebezpieczne pytania. Wkrótce okaże się, że Ohm nie znalazł się tu przypadkiem, a legenda ma w sobie ziarno koszmarnej prawdy. Kolejne przerażające odkrycia prowadzą go do potwornych wydarzeń z przeszłości, których świadkiem były mury zajazdu.

Widzowie nie ukrywają, że przeraził ich już sam zwiastun. Pod wrażeniem są także zagraniczni krytycy, którzy mieli już okazję zobaczyć film – na portalu Rotten Tomatoes "Hokum" zebrał aż 94 proc. pozytywnych recenzji.