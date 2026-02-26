Serial "Hoży doktorzy: Powrót", czyli po prostu dziesiąty sezon kultowego sitcomu, zadebiutuje w Polsce na platformie Disney+ już 25 marca. Nowe odcinki będą udostępniane w serwisie co tydzień.

Co się wydarzy w serialu?

J.D. i Turk po długiej przerwie ponownie zakładają fartuchy i stają ramię w ramię na sali operacyjnej. Choć przez lata medyczny świat się zmienił, a korytarze Szpitala Świętego Serca wypełnili nowi stażyści i lekarze, ich kumpelska więź przetrwała próbę czasu. Starzy i nowi bohaterowie przemierzają szpitalne korytarze, a na ich drodze nie brakuje śmiechu, wzruszeń i niespodzianek.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują Zach Braff jako John "J.D." Dorian, Donald Faison jako Christopher Turk oraz Sarah Chalke jako Elliot Reid. Inni członkowie oryginalnej obsady, Judy Reyes i John C. McGinley, wystąpią gościnnie odpowiednio jako Carla i dr Perry Cox.

W rolach gościnnych pojawią się również Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Phill Lewis, Robert Maschio, X Mayo, Layla Mohammadi, Amanda Morrow oraz Michael James Scott.

Kto stoi za serialem?

Twórca oryginalnej serii, Bill Lawrence (Doozer Productions), powraca jako producent wykonawczy. Funkcję tę pełnią również Jeff Ingold i Liza Katzer z Doozer Productions. Zach Braff, Donald Faison oraz Sarah Chalke, oprócz ponownego wcielenia się w swoje role także pełnią funkcję producentów wykonawczych. Showrunnerką i producentką wykonawczą jest Aseem Batra, a grono producentów wykonawczych uzupełnia Randall Winston. Serial powstał na zlecenie 20th Television, część Disney Television Studios.