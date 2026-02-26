Premiera pierwszych dwóch odcinków serialu "Madison" odbędzie się 27 marca na platformie SkyShowtime. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.

O czym jest serial?

"Madison" zapowiadane jest jako "najbardziej osobiste dzieło w twórczości Sheridana". Fabuła rozgrywa się w dwóch odrębnych światach – pośród pięknych krajobrazów Montany i na tętniącym życiem Manhattanie – gdzie przyjrzymy się więziom, które łączą rodziny bohaterów.

W pierwszym sezonie serialu poznajemy rodzinę Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Sześcioodcinkowa produkcja ma być "wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji".

Kto występuje w serialu?

Obok wielkich hollywoodzkich gwiazd, Michelle Pfeiffer ("Człowiek z blizną") i Kurta Russella ("Coś"), w serialu grają Beau Garrett ("Firefly Lane"), Elle Chapman ("Mężczyzna imieniem Otto"), Patrick J. Adams ("W garniturach"), Amiah Miller ("Wojna o planetę małp"), Alaina Pollack ("The Surrender"), Ben Schnetzer ("Problem trzech ciał"), Kevin Zegers ("Power"), Rebecca Spence ("Kobieta z jeziora"), Danielle Vasinova ("1923"), Matthew Fox ("Zagubieni") i Will Arnett ("Czy mnie słychać?").

Kto stoi za serialem?

Producentami wykonawczymi "Madison" są Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell i Keith Cox. Voros wyreżyserowała także wszystkie sześć odcinków premierowego sezonu.

Serial został wyprodukowany przez Paramount Television Studios, 101 Studios i Bosque Ranch Productions, a za dystrybucję odpowiada Paramount Global Content Distribution.

Uniwersum Taylora Sheridana

W ofercie SkyShowtime dostępne są też inne światowe hity Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów "Yellowstone" oraz takie seriale jak "Landman: Negocjator", "Stróżowie prawa: Bass Reeves", "Lioness", "Mayor of Kingstown" i "Tulsa King". Obejrzeć można także prequele "Yellowstone": "1883" i "1923", a już wkrótce do serwisu trafią seriale "Marshals: historia z Yellowstone" i "Dutton Ranch".