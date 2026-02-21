Film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" pojawi się na platformie Netflix 20 marca 2026 roku.

Ścieżka dźwiękowa

Ujawniono, że oficjalna ścieżka dźwiękowa do filmu ukaże się już 6 marca i obejmie aż 36 utworów, w tym 5 zupełnie nowych nagrań. Zawierają one zarówno premierowe piosenki, jak i specjalnie przygotowaną do filmu muzykę, która wprowadzi widzów jeszcze głębiej w świat Shelbych.

Na płycie nie mogło zabraknąć wieloletnich współpracowników świata Peaky Blinders. Antony Genn i Martin Slattery powracają, by skomponować oryginalną ścieżkę dźwiękową do filmu. Nowe, elektryzujące nagrania przygotowali także Grian Chatten z zespołu Fontaines D.C. oraz Amy Taylor z Amyl & the Sniffers, wnosząc świeże głosy do charakterystycznego brzmienia Peaky Blinders.

Obok oryginalnego materiału na albumie znalazł się starannie wyselekcjonowany zestaw utworów artystów, którzy dotychczas kształtowali muzyczny charakter serii, w tym Nick Cave, Fontaines D.C., Lankum oraz McLusky. Fani usłyszą nową wersję utworu "Red Right Hand" w wykonaniu Nicka Cave'a i Hunting The Wren (wersja "Nieśmiertelny"), przy którym współpracowali Grian Chatten z Lankum, oraz dwa nowatorskie covery utworów zespołu Massive Attack. Jeden w wykonaniu Griana Chattena, a drugi w interpretacji Girl In The Year Above.

Powrót oryginalnej ekipy

Netflix w czerwcu opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie scenariusza filmu, które potwierdziło wcześniejsze doniesienia, że za projektem stoją twórca serialu Steven Knight, reżyser Tom Harper, który nakręcił kilka odcinków sezonu pierwszego, oraz gwiazda "Peaky Blinders" – Cillian Murphy, który w międzyczasie zdobył Oscara za rolę w "Oppenheimerze".

Oświadczenie Cilliana Murphy'ego

Wydaje się, że Tommy Shelby jeszcze ze mną nie skończył... To bardzo satysfakcjonujące ponownie współpracować ze Stevenem Knightem i Tomem Harperem przy filmowej wersji "Peaky Blinders". Ten film jest dla fanów – mówił Cillian Murphy przed rozpoczęciem zdjęć.

Jestem naprawdę podekscytowany, że ten film niebawem powstanie. To będzie bombowy rozdział w historii "Peaky Blinders". Żadnych granic– komentował z kolei Knight.

Kiedy ponad dekadę temu po raz pierwszy wszedłem na plan, nikt z nas nie wiedział, czym stanie się ten serial, ale mieliśmy poczucie pewnej magii między obsadą a wystrzałowym scenariuszem. "Peaky Blinders" zawsze było historią o rodzinie– dodawał Harper.

O czym jest film "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"?

Birmingham, rok 1940. W trakcie II wojny światowej, która pogrąża świat w chaosie, Tommy Shelby zostaje zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania, by stawić czoła najtrudniejszej dotychczas sprawie. Gdy losy rodziny i kraju wiszą na włosku, Tommy musi skonfrontować się z własnymi demonami – i podjąć decyzję, czy ocalić swoje dziedzictwo, czy spalić je na popiół. Z rozkazu Peaky Blinders...

Kto występuje w filmie "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"?

W obsadzie znaleźli się laureat Oscara Cillian Murphy ("Oppenheimer", "Ciche miejsce 2"), Rebecca Ferguson ("Diuna", "Dom pełen dynamitu"), nominowany do Oscara Tim Roth ("Wściekłe psy", "Nienawistna ósemka"), Sophie Rundle ("After the Flood", "Gentleman Jack"), Ned Dennehy ("Winni", "Peripheral"), Packy Lee ("W niebieskich światłach"), Ian Peck ("Mroczne materie", "Robin Hood: Początek"), Jay Lycurgo ("Steve", "Bękart z piekła rodem"), nominowany do Oscara Barry Keoghan ("Saltburn", "Duchy Inisherin") oraz laureat Emmy Stephen Graham ("Dojrzewanie", "Tysiąc ciosów").

Kto stoi za filmem "Peaky Blinders: Nieśmiertelny"?

Film wyreżyserował Tom Harper ("Misja Stone", "Siła marzeń") według scenariusza Stevena Knighta ("Niewidoczni", "Locke"). Wśród producentów znaleźli się Guy Heeley, Cillian Murphy, Steven Knight i Patrick Holland, zaś wśród producentów wykonawczych – Andrew Warren, Caryn Mandabach, Jamie Glazebrook, Tom Harper i David Kosse.

O czym jest serial "Peaky Blinders"?

"Peaky Blinders" to jeden z najbardziej cenionych przez widzów i krytyków seriali. Saga gangsterskiej rodziny Shelbych doczekała się sześciu sezonów.

Głównym bohaterem jest Thomas Shelby (Cillian Murphy), który wraz z rodziną – starszym bratem Arthurem (Paul Anderson) i ciotką Polly (Helen McCrory) – dowodzi jedną z najsilniejszych grup przestępczych w mieście. Budzący powszechny strach Peaky Blinders zawdzięczają nazwę noszonym przez nich czapkom z wszytymi żyletkami. Zarabiają na nielegalnych zakładach bukmacherskich, haraczach i handlu na czarnym rynku.

Ambicje Tommy'ego wykraczają jednak poza rządzenie podziemnym światkiem Birmingham. Pragnie on wzmocnić swoją pozycję w mieście poprzez prowadzenie legalnych interesów. Szansa na realizację planów przychodzi, gdy w ręce Shelby'ego trafia skradziony z miejscowej fabryki transport broni. Członkowie konkurencyjnych gangów komunistycznych rewolucjonistów i Irlandzkiego Bractwa Republikańskiego zaczynają licznie nawiedzać dzielnicę Small Heath w poszukiwaniu broni. Zaniepokojony możliwością użycia jej przez komunistów lub IRA, sekretarz stanu Winston Churchill przenosi z Dublina do Birmingham bezwzględnego komisarza policji Chestera Campbella (Sam Neill), który ma odzyskać karabiny i oczyścić miasto z gangów. Na drodze Tommy'ego staje także Billy Kimber (Charlie Creed-Miles), mający monopol na zakłady bukmacherskie, które Shelby upatrzył sobie jako źródło zarobkowania.