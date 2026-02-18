Wszystkie osiem odcinków serialu "56 dni" jest dostępnych od dziś, 18 lutego, w serwisie Prime Video.

O czym jest serial?

"56 dni" opowiada historię Olivera i Ciary, którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie – szybko, intensywnie i niebezpiecznie. 56 dni później śledczy z wydziału zabójstw przybywają do mieszkania Olivera, gdzie znajdują niezidentyfikowane ciało – brutalnie zamordowane i celowo doprowadzone do rozkładu. Czy to on ją zabił? A może to ona zabiła jego?

Serial, przeplatający intensywny dzień trwającego śledztwa z pokręconą historią romansu młodych kochanków z przeszłości, jest zarówno "wyjątkową opowieścią kryminalną, jak i fascynującym, zmysłowym thrillerem psychologicznym" – zapewnia Prime Video.

Kto występuje w serialu?

W role główne wcielają się jedni z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, Dove Cameron ("Następcy", "Zabójcza", "Agenci T.A.R.C.Z.Y.") i Avan Jogia ("Wybierz miłość", "Czas zapłaty", "Zombieland: Kulki w łeb"), a partnerują im Karla Souza ("Dzienna zmiana", "Upadek", "Sposób na morderstwo") i Dorian Missick ("Gliniarze z Southland", "Pogrzebani", "Shirley").

Kto stoi za serialem?

Głównym scenarzystą serialu na podstawie bestsellerowej powieści Catherine Ryan Howard jest Michael Broady, a za kamerą stanęły Alethea Jones ("Peacemaker", "Genialna Morgan", "Pani Davis"), Shana Stein ("The Hunting Party", "The Boys", "Prawnik z lincolna") i Lauren Wolkstein ("Łowca nagród", "Nierozłączne", "Dziwni goście").