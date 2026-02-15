Film "Claret" można oglądać na platformie VOD Rafaelkino.pl.

Historia św. Antoniego Marii Clareta

Obraz opowiada historię św. Antoniego Marii Clareta – duchownego, reformatora społecznego i założyciela zgromadzenia klaretynów. Twórcy skupiają się nie tylko na jego działalności religijnej, lecz także na dramatycznych wyborach życiowych, które doprowadziły go od kariery świeckiej do całkowitego poświęcenia się misji ewangelizacyjnej.

Krytycy: Wiarygodne i epickie dzieło

Film w przejmujący sposób ukazuje okres posługi Clareta jako biskupa Santiago de Cuba, gdzie otwarcie sprzeciwiał się niewolnictwu, wyzyskowi i korupcji elit. Jego bezkompromisowa postawa szybko uczyniła go postacią niewygodną politycznie, prowadząc do zamachów, prześladowań i ostatecznego wygnania. Wątki historyczne zostały osadzone w realistycznej scenografii i kostiumach, co – jak podkreślali krytycy po pokazach festiwalowych – nadaje filmowi wiarygodność i epicki charakter.

Coś więcej niż "film religijny"

Reżyser Pablo Moreno, znany m.in. z filmów "Zakazany Bóg" czy „Maryja. Matka ludzkości", po raz kolejny sięga po temat wiary skonfrontowanej z realiami politycznymi i społecznymi. Jego styl, łączący klasyczną narrację z wyraźnym rysunkiem psychologicznym bohaterów, sprawia, że "Claret" trafia nie tylko do widzów zainteresowanych kinem religijnym, lecz także do miłośników kina biograficznego i historycznego.

Produkcja była wielokrotnie doceniana w mediach katolickich i festiwalowych jako film aktualny również dziś – opowieść o odwadze, odpowiedzialności społecznej i wierności sumieniu w świecie pełnym kompromisów. Zwieńczeniem historii jest śmierć Clareta w 1870 roku oraz informacja o jego kanonizacji w 1950 roku.