Premiera serialu "Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette" nastąpiła dziś, 13 lutego, w Disney+ – w dniu premiery zostały udostępnione trzy odcinki, kolejne trafią na platformę co tydzień.

Najgłośniejszy romans Ameryki

To był swego czasu najgłośniejszy romans Ameryki. Historia miłosna, która przyciągnęła uwagę całego narodu. John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) był postrzegany jako czołowa postać amerykańskiej elity. Dorastał na oczach wszystkich, zamieniając się z chłopca w najbardziej pożądanego kawalera i ikonę mediów. Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) sama zapracowała na swój sukces. Niezależna, o niepowtarzalnym stylu, przeszła drogę od asystentki sprzedaży do stanowiska kierowniczego w domu mody Calvina Kleina, stając się zaufaną współpracowniczką i powierniczką samego projektanta.

Reklama

Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło.

Reklama

Kto występuje w serialu?

W obsadzie poza wymienioną parą znaleźli się również Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) oraz Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Kto stoi za serialem?

Dziewięcioodcinkowa seria FX "Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette" została stworzona przez Connora Hinesa, który inspirował się książką Elizabeth Beller "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy".

Producentami są Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis oraz Tanase Popa. Producentem wykonawczym i reżyserem pierwszego odcinka jest z kolei Max Winkler. Serial został wyprodukowany przez 20th Television.